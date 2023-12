En Alianza Lima van dejando en el pasado lo que sucedió en este 2023 con la pérdida del tricampeonato y ya comenzaron a trabajar con miras a la campaña que se avecina. Por lo pronto, varios jugadores pasaron por el estadio Alejandro Villanueva para cumplir con los exámenes médicos correspondientes y quedar listos para el lunes 11 de diciembre, cuando comience la pretemporada de la mano de Alejandro Restrepo. Así pues, Yordi Vílchez fue uno de los que declaró a los medios de comunicación y se mostró enfocado en este nuevo comienzo con los ‘Íntimos’.

En primera instancia, el zaguero ‘blanquiazul’ fue consultado sobre los exámenes médicos a los que fueron sometidos los futbolistas y cómo encontró a la interna después de reencontrarse tras varias semanas de vacaciones. “Me he cruzado con algunos compañeros, siempre es bueno verlos. Conversando con el año que viene, con mucho optimismo para seguir consiguiendo títulos para el club”, manifestó.

Por otro lado, también se refirió a las salidas que se vienen dando en Alianza Lima, como parte de la purga establecida por Alejandro Restrepo para la reconstrucción del plantel para el 2024. “Nosotros no podemos hacer más nada. Es parte del fútbol estas cosas, siempre salen y llegan, es una pena que se vayan muchos compañeros pero el fútbol es así”. Asimismo, evitó tocar el tema de la continuidad de Carlos Zambrano: “Yo no sé nada de eso, no podría decirte nada sobre eso”, acotó.

En esa misma línea, Yordi Vílchez recalcó que todavía no ha conversado extensamente con el nuevo entrenador, más allá del saludo que tuvieron cuando fueron presentados formalmente con el resto de sus compañeros. “Las referencias son las que se tienen, que le gusta un esquema con línea de tres y esas cosas, pero no he conversado con él. Lo he saludado, pero no he conversado nada más”, añadió.

Finalmente, el defensor de 28 años habló sobre el cierre que sufrió el estadio Alejandro Villanueva por parte de la Comisión Disciplinaria de la FPF –el club ya apeló y están a la expectativa– y lo que eso puede significar para Alianza Lima al no contar con el aliento de su hinchada. “De repente sí, pero creo que más allá de eso, nosotros tenemos que, donde sea que nos toque, regresarle la alegría al hincha”, puntualizó.

Yordi Vílchez suma un bicampeonato con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)





Las salidas de Alianza Lima

Alianza Lima no quiere volver a cometer los mismos errores que esta temporada y desde hace varias semanas comenzó a reestructurar la conformación de su plantel para el 2024, con el respaldo de Alejandro Restrepo, director técnico, y Bruno Marioni, director de Fútbol Profesional. Con este panorama, era evidente que no tardarían en anunciar varias salidas.

Además del ya anunciado despido de Mauricio Larriera para que asuma un nuevo comando técnico, estos son los jugadores que ya no seguirán en el cuadro de La Victoria para el año que viene: Ítalo Espinoza, Oswaldo Valenzuela, Edinson Chávez, Aldair Rodríguez, Joao Montoya, Pablo Míguez, Christian Cueva, Josepmir Ballón, Gino Peruzzi y Cristian Benavente.





