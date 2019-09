Paolo Guerrero: "Se ve otra raza en los chicos que están en la Selección Peruana"

Paolo Guerrero se mostró orgulloso por el gran crecimiento que tuvieron los integrantes de la Selección Peruana. El atacante nacional destacó el gran nivel mostrado por sus compañeros ante Ecuador y Brasil, dejando en claro que se ve el hambre de gloria que tienen.

"Haber jugado un mundial hizo que crezcan futbolísticamente y mentalmente están más cuajados, más enteros. Antes se veía el 'disculpame' cuando ibas a una dividida con un jugador de renombre y lo tocabas. Ahora, ya no y eso me da mucho orgullo. Siempre los felicito porque se ve otra raza", declaró el delantero a Fox Sports Radio Perú.

Paolo Guerrero fue cuestionado por no disputar los amistosos con la Selección Peruana, dándole prioridad a Internacional. El 'Depredador' le puso paños fríos al tema e indicó que la bicolor siempre será su prioridad.

"Si se comentaron cosas malas de mi, respeto las opiniones.

Para mí era un momento importante en mi carrera y pedí no estar convocado porque me jugaba cosas importantes. Estoy agradecido con la Selección Peruana porque me permite representarla", concluyó.

Paolo Guerrero espera llegar nuevamente al Mundial con la Selección Peruana, más aún tomando en cuenta la plena confianza que tiene en el grupo que formó Ricardo Gareca en los últimos años.

Selección Peruana: Paolo Guerrero perdió la final de la Copa Brasil. (América TV)

