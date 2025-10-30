En medio de la expectativa por el posible amistoso internacional entre la Selección Peruana y el FC Barcelona, una noticia empezó a cobrar fuerza en las últimas horas: el encuentro podría ser el escenario de la despedida de Paolo Guerrero con la Bicolor. Aunque aún no existe confirmación oficial, se apuntan a que el choque ante el gigante catalán, que llegaría a Lima durante el receso navideño de LaLiga, tendría un componente especial para el capitán histórico del Perú. La posibilidad de ver por última vez al ‘Depredador’ vistiendo la camiseta nacional ha generado emoción y nostalgia entre los hinchas.
