Es el máximo goleador de la selección peruana, un ídolo de la bicolor. Paolo Guerrero se lo ha ganado a pulso por sus actuaciones en la cancha. Hoy, sin embargo, vive en medio de una incertidumbre. Ha anunciado su recuperación de una lesión a la rodilla derecha, pero no sabe si llegará al repechaje -poco probable- o si podrá decir presente en Qatar 2022, tal como lo hizo en Rusia 2018.

¿Cómo ha llegado Paolo Guerrero a las últimas citas cumbres de la selección peruana? A continuación hacemos un repaso sobre los más recientes escenarios en que el “Depredador” terminó siendo decisivo con la bicolor.

El duelo con Colombia

En octubre de 2017 se iba a disputar la última fecha de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. La escuadra peruana, al mando de Ricardo Gareca, necesitaba sumar para clasificar a una Copa del Mundo 36 años después. Iba a enfrentar a Argentina y Colombia. Por aquella época, Guerrero jugaba en el Flamengo de Brasil y le iba relativamente bien.

El ‘Depredador’ era titular en el Mengão y anotaba cada cierto tiempo. Además, venía motivado, pues en el último partido con el ‘Fla’, antes de reunirse con la selección para la jornada clasificatoria, había marcado un gol en la victoria de su club sobre Sport Recife por 2-0 (el 17 de setiembre).

Una vez reunido con el equipo, se jugaron los dos partidos de la última fecha de las Eliminatorias. Y Guerrero estuvo en los dos empates: ante Argentina (0-0) y Colombia (1-1). En este último cotejo, Paolo pateó directo al arco pese a que le habían cobrado a Perú un tiro libre indirecto. La pelota entró y debía ser anulado. Pero como el portero colombiano Davis Ospina tocó el balón, el árbitro cobró el gol. El cuadro inca sumó un punto y le permitió acceder al repechaje contra Nueva Zelanda.

Pudo jugar en Rusia 2018

Tras esa fecha doble, Guerrero sufrió un tormento. Luego del partido contra Argentina, le hicieron un control antidopaje y el atacante dio positivo en benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Paolo adujo que ese resultado se debía a que el hotel le había servido mate de coca con restos de esa sustancia y que él no tenía cómo saberlo. Pero la FIFA, de todas maneras, lo sancionó con un año de suspensión, aunque después la redujo a seis meses.

Sin embargo, el TAS le aumentó el castigo a 14 meses, lo que ponía en riesgo su participación en Rusia 2018. Al final, no pudo disputar el repechaje frente a Nueva Zelanda, pero sí la Copa del Mundo gracias a un recurso que presentó el delantero peruano ante el Tribunal Federal de Suiza, que resolvió suspender la medida del TAS de manera provisional.

Guerrero, entonces, llegó al Mundial sin disputar muchos partidos. En mayo del 2018, jugó dos con Flamengo antes de la decisión del TAS. Y luego de la medida del Tribunal Federal de Suiza, solo pudo estar presente en dos amistosos de la selección: en el triunfo de 3-0 sobre Arabia Saudita (anotó dos goles pese a su inactividad) y en el empate 0-0 con Suecia.

Ya en Rusia 2018, en junio de ese año, el delantero nacional metió un gol al combinado australiano. Dicho encuentro quedó 2-0 a favor de la bicolor y fue la única victoria peruana en esta Copa del Mundo.

El ‘Depredador’ jugó los 3 partidos de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, anotando un gol en el triunfo 2-0 sobre la selección de Australia. (Foto: GEC Archivo)

Paolo y la Copa América

En las últimas tres Copa América que disputó Paolo Guerrero, Perú llegó entre los primeros cincos del certamen. Tercer puesto en Chile 2015; quinto en la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos, y subcampeón en Brasil 2019.

Para el evento del país sureño, Guerrero arribó tras desvincularse con el Corinthians, equipo con el que fue campeón del Mundial de Clubes en 2012. Los últimos dos partidos que jugó con el Timão fueron a fines de mayo del 2015 (un empate y una victoria) y después viajó a Perú para jugar un amistoso contra México. Luego, fue a Chile para la Copa América, en donde fue goleador del torneo.

Cuando se jugó la Copa América 2016 en Estados Unidos, Paolo ya estaba en el Flamengo y tenía regularidad con su club. Pero la cita en Brasil 2019 fue especial porque llegaba con un buen momento. En abril de ese año, el ‘Depredador’ volvió a jugar tras cumplir la suspensión del TAS y debutó anotando un gol con su entonces nuevo club, el Inter de Porto Alegre. Además, marcó dos tantos al Palestino de Chile en la Libertadores.

Un mes antes de la Copa América del 2019, Guerrero también estaba disputando el Brasileirão y estaba marcando goles. Así, con números positivos arribó al torneo celebrado en Brasil, en donde Perú se llevó la medalla de plata tras caer con el país organizador. Para la última edición de la Copa América, la del 2021 -en donde destacó Gianluca Lapadula-, Guerrero no pudo competir debido a su lesión.

La lucha de Guerrero

Paolo Guerrero acaba de llegar a Lima luego de haber pasado por un proceso de recuperación largo, que incluyó una última etapa en Phoenix, Estados Unidos. El ‘Depredador’ quiere volver a disputar un partido y así lo ha hecho saber. “Yo me estoy preparando para volver a jugar al fútbol, independientemente de donde sea. Mi vida, mi pasión y mi trabajo es el fútbol. Yo quiero volver a jugar”, declaró al aterrizar en el Aeropuerto Jorge Chávez.

“Si no me convocan, seguiré trabajando”, agregó en referencia a la lista de convocados que será presentada este viernes 20 de mayo por el técnico Ricardo Gareca. “Gracias a Dios me encuentro recuperado. Estoy muy bien y feliz por eso, porque ha sido un proceso difícil. (…) Lo más importante era estar recuperado de la rodilla, que no me moleste. Gracias a Dios ya no me molesta. Falta tocar la pelota”, prolongó.

El ‘Depredador’ se encuentra mucho mejor. No obstante, ha estado más de 220 días sin disputar un partido oficial y más de 6 meses sin pertenecer a un club. Lo que busca ahora es encontrar un equipo. Él mismo espera conseguirlo pronto, para poder llegar con ritmo a las próximas competencias de la bicolor -por qué no al mundial- y dejar atrás esa lesión que lo mantuvo alejado de la cancha.

El técnico de la selección Ricardo Gareca junto al atacante nacional Paolo Guerrero. (Foto: FPF)

Fue en agosto de 2020 que Paolo se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha durante el partido de su club, el Inter de Porto Alegre, contra el Fluminense. La nube negra se posó sobre él y esa lesión lo mantuvo fuera del campo todo ese año. No pudo arrancar el proceso de Eliminatorias a Qatar 2022.

Regresó en 2021 y tuvo algunos minutos entre marzo y mayo, pero no se había recuperado del todo. Luego, en agosto comenzó a tener más minutos con su club, y fue llamado a la selección nacional para las fechas de Eliminatorias de septiembre y octubre. Sin embargo, ante Chile su lesión volvió a resurgir y tuvo que parar.

El mismo Paolo reconoce en una entrevista con FIFA que no se había recuperado bien. “Volví a jugar, pero debo decir la verdad: en esa etapa no tuve una buena recuperación. Volví a jugar con muy poco tiempo cuando no debía hacerlo. Todo este tiempo estuve pagando la mala recuperación y eso me alejó de las canchas nuevamente”, manifestó.

A su llegada al aeropuerto, dio más detalles de ese funesto encuentro ante ‘La Roja’. “He jugado hasta infiltrado por la selección contra Chile y eso nadie lo sabe. Me sacaron líquido de la rodilla para jugar. Pueden preguntarle a Néstor Bonillo y al doctor”, reveló.

Tras esa lesión en el partido con el combinado chileno, Guerrero rescindió su contrato con el Inter. Comenzó su preparación y ahora, ya estando estable, busca volver al ruedo. Por lo pronto, planea tener una reunión con el ‘Tigre’ Gareca antes de que el entrenador anuncie la lista de convocados.

