Más allá de sus notables actuaciones, Pedro Gallese se caracteriza por ser un profesional a tiempo completo. No por algo es considerado uno de los líderes naturales de la Selección Peruana y, sobre todo, uno de los ‘fijos’ de Ricardo Gareca, quien en más de una ocasión manifestó su deseo porque sus dirigidos migren a una liga más competitiva luego de disputar el Mundial Rusia 2018.

Y Pedro Gallese parece haber entendido el mensaje del ‘Tigre’. Por eso, está convencido en priorizar el aspecto deportivo por encima de lo económico, para llegar a Boca Juniors.

“Para mí, no será un problema lo económico. Eso lo ve mi representante. Ya le he dicho que no será un problema eso. Que se converse bien y todo sea transparente”, dijo Pedro Gallese a TyC Sports, tras ser consultado por la inestabilidad del precio del dólar en Argentina.

En ese sentido, el arquero de la Selección Peruana manifestó que sería un sueño cumplido el hecho de vestir la camiseta de Boca Juniors, con miras a la Copa Libertadores.

“Se está negociando de club a club. Solo toca esperar. Jugué contra River por la Libertadores y en mi Selección en La Bombonera”, recordó Pedro Gallese, cuyo contrato con Veracruz finaliza en junio del 2019.