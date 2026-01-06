Pedro Gallese ha iniciado una nueva etapa en Colombia, pero su voz como capitán de la Selección Peruana sigue marcando la agenda deportiva nacional. En medio de su pretemporada con Deportivo Cali, el guardameta se refirió por primera vez de manera concreta al inevitable recambio generacional que sufrirá el arco de la Blanquirroja en el futuro cercano. Lejos de sentir celos por su puesto, el ‘Pulpo’ analizó con madurez el presente de los jóvenes talentos que vienen pidiendo pista desde la Liga 1. Su lectura es bastante clara: hay material humano para estar tranquilos, pero advirtió que la competencia interna en los entrenamientos es cada vez más feroz, lo que obliga a los referentes a no bajar la guardia ni un solo segundo si quieren mantenerse.

Al ser consultado sobre nombres propios, Gallese no dudó en ponerle la ficha a las figuras emergentes del torneo local. El portero destacó específicamente a Diego Enríquez, Diego Romero y Pedro Díaz como los principales candidatos que hoy muestran un nivel importante para asumir el reto cuando llegue el momento.

“Sí, hay un buen nivel, y no solamente porque a veces lo veo en los partidos, sino que me ha tocado trabajar junto con ellos”, confesó el capitán. Gallese valoró mucho el roce que estos jóvenes están teniendo en los microciclos, asegurando que técnicamente están muy bien dotados.

El experimentado golero fue muy gráfico al describir la presión que ejercen estos chicos en las convocatorias actuales. “Si por ahí me duermo un poquito, ellos me terminan comiendo, así que por eso también me exijo”, aseguró, dejando claro que su vigencia depende también de esa competencia sana.

Sin embargo, Gallese aprovechó para lanzar una reflexión sobre las dificultades que enfrentan sus sucesores para emigrar. “Es muy difícil salir al extranjero para nosotros; yo creo que el pasaporte al final termina pesando mucho”, explicó, lamentando que el mercado internacional sea tan duro con el arquero peruano.

A pesar de las trabas burocráticas, el ‘Pulpo’ respaldó públicamente la capacidad de esta nueva camada para jugar fuera. “Ellos tienen un nivel como para estar en el extranjero”, sentenció, animándolos a buscar esa internacionalización que es clave para el crecimiento profesional y la madurez en el arco.

Aunque el debate sobre el recambio está abierto, Gallese aclaró que la transición no será inmediata pues se siente pleno. “Todavía estoy muy bien físicamente. Yo creo que aquí unos cinco y, apuntando lejos, siete años me quedan para pelear”, advirtió, marcando territorio ante los más jóvenes.

Finalmente, las declaraciones del histórico ‘1’ dejan una sensación de tranquilidad respecto al futuro de la portería nacional. El arco de Perú parece estar en buenas manos, con un presente sólido y un futuro que ya cuenta con la bendición del máximo referente de la posición.

