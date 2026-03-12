El arquero de la selección peruana, Pedro Gallese, habló sobre el momento que vive en el fútbol del exterior, la situación actual de la Bicolor y los desafíos que se vienen para el equipo nacional. El portero resaltó el buen presente que atraviesa en el fútbol colombiano y también manifestó su ilusión frente al inicio de un nuevo proceso en la selección peruana.

Gallese señaló que se encuentra compitiendo en un torneo exigente y valoró el nivel del campeonato colombiano, donde muchas veces fue figura por sus espectaculares atajadas. “Estoy jugando en una buena liga, si no me equivoco es la tercera ‘top’ en Sudamérica, solo por detrás de la brasileña y la argentina”, comentó ‘En Pared’ el portero nacional, quien actualmente defiende la camiseta de Deportivo Cali.

En esa misma línea, Gallese opinó sobre la llegada del nuevo entrenador del club Deportivo Cali, el venezolano Rafael Dudamel, es por ello que el portero nacional se mostró optimista con su contratación. “Sé que ha sido un gran arquero y por las referencias que me han dado es un excelente entrenador. Ojalá nos vaya bien con él”, señaló.

Sobre la selección peruana, Gallese señaló que todavía no ha tenido contacto con el nuevo entrenador del equipo nacional, Mano Menezes. Sin embargo, el arquero se mostró confiado en que el proyecto empezará a consolidarse con miras a la próxima fecha FIFA. “No he tenido la oportunidad de hablar con el ‘profe’, pero sé que ya empezó a trabajar yendo a todos los estadios y seguro está conformando la lista para esta fecha FIFA. Esperemos que con él cambien las cosas y peleemos ya el próximo año en las Clasificatorias”, agregó Gallese al medio “En Pared”.

El guardameta peruano también destacó lo valiosa que ha sido la buena relación y el ambiente de unión dentro del grupo de jugadores de la selección peruana durante los últimos procesos. “Si no hubieran líderes en la selección en anteriores procesos, donde incluso fuimos al Mundial, el vestuario hubiera sido una pelea, una guerra. Yo siempre rescato la unión del grupo”, afirmó.

Gallese también se refirió a los jugadores peruanos que vienen teniendo protagonismo en el extranjero. En el caso de Erick Noriega, resaltó su evolución futbolística y la importancia que puede tener para el desarrollo del fútbol peruano. “Lo que ha conseguido es un gran logro para un peruano que juega en el extranjero y ojalá que no sea su techo, que sea más ambicioso como lo viene haciendo, porque eso seguramente le abrirá la puerta a más peruanos”, comentó a ‘En Pared’.

Además, se pronunció sobre el presente de Tapia, jugador con el que asegura mantener una comunicación constante. “Hablo con Renato y él me cuenta que está muy contento en su equipo y no deja de pensar en la selección. Seguramente cuando lo llamen dará lo mejor, como siempre lo ha hecho”, indicó.

Con miras a los amistosos frente a la selección de Senegal y la selección de Honduras, Gallese destacó la dificultad y el reto que representan ambos encuentros. “Son selecciones muy importantes y tenemos que ser conscientes de que vamos a enfrentar a equipos que jugarán el Mundial. Siempre es importante ver en qué nivel estamos. Senegal se prepara para el Mundial, será un reto importante, y ante Honduras seguramente el técnico querrá ver a más compañeros”, argumentó Gallese.

Por último, el arquero se pronunció sobre la situación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes se encuentran en la búsqueda de un nuevo equipo para continuar su carrera. “Ojalá puedan conseguir equipo y ya la decisión la tomará el ‘profe’ si los considera o no para estos amistosos. Me gustaría verlos jugar y ojalá puedan mostrarse en algún equipo porque son grandes jugadores”, sentenció Gallese al medio ‘En Pared’.

