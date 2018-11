¿Qué necesito para irme a dormir contento esta noche, después de ver a la Selección Peruana?



Más que ganar el partido, lo que siempre es deseable, quisiera que el once recupere liderazgos y automatismos. El proceso de Ricardo Gareca se ha caracterizado por su consistencia y es clave que el plantel repase bien el guión y no olvide a qué juega. El resultado, al fin y al cabo, no es lo más importante ahora.



También quisiera volver a ver un gol de Raúl Ruidíaz. La Pulga lo está haciendo muy bien en la MLS, donde es uno de los mejores delanteros, pero no termina de convencer en la Selección Peruana. A todos nos vendría bien que la Pulga anote hoy y se saque la presión de encima en un amistoso como éste, en el que no nos jugamos nada.

Como el que pide poco es un loco, también me encantaría que esta noche la defensa peruana supere a la delantera rival y no encajemos goles. Lo merecemos. Ante Ecuador la zaga nacional tuvo una noche floja, dejamos muchas dudas, y es momento de recuperar la confianza.

En su partido número 90 con la Selección Peruana, confío en que Jefferson Farfán nos regale una noche para el recuerdo. Luego de la suspensión de Paolo Guerrero, la Foquita se ha erigido como el principal referente de la Selección Peruana, siempre deja la piel en la cancha y sería lindo que hoy se vaya aplaudido.

Finalmente, quisiera que Ricardo Gareca, que hoy se convertirá en el técnico que más veces ha dirigido a Perú, cierre con honores este gran año de la Selección Peruana, cuando volvimos al Mundial y recuperamos el respeto del planeta.

