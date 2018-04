No hay momentos más duro que no estar con tus seres queridos en momentos importantes, como el nacimiento de los hijos. De eso puede dar fe André Carrillo. El extremo de la Selección Peruana solo pudo pasar un corto tiempo con sus gemelos recién nacidos en el 2017. Tenía un compromiso con la bicolor.

"Mis gemelos Samira y Cedric nacieron algunos días antes del partido de ida del repechaje contra Nueva Zelanda. Los vi nacer y casi inmediatamente partí para unirme al equipo. Pero bueno, todo esto vale la pena y uno por su país lo da todo", señaló la 'Culebra' a la revista Somos.

André Carrillo detalló que fue un momento difícil para él. "A veces la gente no sabe los sacrificios que uno debe hacer", sostuvo. Sin embargo, se siente muy feliz con el desenlace. Se quebró tras conseguirse la clasificación.

"Es un momento en el que se mezclan muchas emociones, alegría, satisfacción, sacrificio, ya que las clasificatorias sudamericanas son de las más duras del mundo", apuntó la 'Culebra'.

André Carrillo contó que obtener el cupo al Mundial de Rusia 2018 es "lo mejor que me ha pasado en la vida, luego del nacimiento de mis gemelos". "Lo que vivimos en las últimas fechas y la clasificación no me lo voy a olvidar nunca. Es algo que quiero contárselo a mis hijos", puntualizó.

