La mayoría que está coleccionado el álbum Panini del Mundial Rusia 2018, busca cambiar sus repetidas. Pero hay un integrante de la Selección Peruana que evita intercambiar las figuritas donde él aparece. ¿Quién es? Christian Cueva.

'Aladino' reveló que está guardando los cromos, bajo siete llave, por un gran motivo. Espera darle, de regalo, a sus hijos. Así lo contó al portal brasileño Globoesporte.

Christian Cueva sobre Paolo Guerrero: "Está loco por volver a jugar"

¿Coleccionas el álbum del mundial? "Sí (risas). Sí, sí, sí, ahora voy a volver a mis tiempos de niño, pero con mi selección. Y viendo si estoy por ahí (risas)".

¿Y cuando tenga la figurita de la Cueva repetida? "No cambio. No cambio (risas). No cambio por ninguna. Deja mi figurita, mi esposa está embarazada de un niño. Que Dios permita que nazca bien, tranquilo, y yo pueda dejar las figuritas de su padre para él", acotó.

En la entrevista que concedió a Globoesporte, 'Aladino' también resaltó el trabajo de Ricardo Gareca al frente de la Selección Peruana. "Su comisión técnica y él, en especial, fueron fundamentales. El trabajo del grupo, siempre concentrado y unido, independientemente de los resultados porque en el primer año de las Eliminatorias sumamos cuatro puntos. Todos decían que no era posible alcanzar la clasificación, pero luchamos, nos concentramos, trabajamos".

Luego, agregó: "Y, la satisfacción mayor que nos daba era Ricardo (Gareca), en todo momento, estimulándonos, diciendo que teníamos talento, trabajo , que éramos buenas personas. La mentalidad ganadoras de él nos contagió mucho"

