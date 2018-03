Perú en Rusia 2018: hinchas de la Selección Peruana entre los que más boletos compraron para el Mundial

Si ingresas a la página de FIFA con la esperanza de conseguir una entrada para los partidos de Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 , te vas a dar con la ingrata sorpresa que ya no quedan. Perú es uno de los países que más boletos solicitó tras reabrirse el segundo periodo de venta.

Según el máximo ente rector del fútbol mundial, Perú se convirtió en el séptimo país que más boletos solicitó tras reabrirse, el último martes, el periodo de venta por orden de solicitud. En esta etapa se distribuyó 9.493 entradas. Si sumamos lo que se adquirió en la primer periodo aleatorio en total son cerca de 30 mil.

Aquí no se cuenta las entradas que se venden a través de las agencias de viajes.

No hay duda que los peruanos están entusiasmados con la participación de la rojiblanca en la Copa del Mundo, después de 36 años. La mayoría va romper el "chanchito" para viajar a Rusia alentar a los dirigidos de Ricardo Gareca.

Los otros países, además de Rusia, que más tickets solicitaron fueron Estados Unidos (14.845), Argentina (14.564), Colombia (13.994), México (13.505), Brasil (9.691), Australia (5.500), Alemania (5.476), China (5.459) y la India (4.166).

La FIFA destacó en su página web que en 24 horas se solicitaron 356.700 boletos.

Solo quedan entradas para los partidos entre Panamá vs. Túnez, Dinamarca vs. Australia, Irán vs. Portugal, Japón vs. Polonia, Nigeria vs. Islandia.

