Tras disfrutar de una merecidas vacaciones, en familia y en su país, el técnico de la Selección Peruana retornó a Lima para afinar todos los detalles del 'Plan Rusia 2018'. Ricardo Gareca , en su primera conferencia de prensa del año, dio varios alcances sobre la preparación de la bicolor de cara al Mundial.

El DT confirmó que en marzo se jugarán dos amistosos y que la la nómina de convocados las dará los primeros días del mes. La primera prueba será ante Croacia en Miami (23/03). El segundo examen se jugará en Nueva Jersey ante Islandia (27/03).

Prácticamente está cerrado los partidos ante Escocia, que se jugará en Lima, el 29 de mayo. Y, el 9 de junio chocará con Suecia en Estocolmo, pero Ricardo Gareca no quiso confirmarlo porque los compromisos aún no están firmados.



"Los amistosos confirmados son Crocia e Islandia. No podemos decir que está concreto (Escocia y Suecia). Falta la firma. Mientras no haya una firma no podemos tildarlo de oficial. Lo único confirmado son los dos de Estados Unidos", afirmó.

El entrenador anunció que Perú jugará al menos jugará cinco partidos previo a Rusia 2018. "Siempre hay que representar al país de la mejor manera. La preparación debe ser mayor para estar a la altura del Mundial. Vamos a enfrentarnos a las mejores selecciones del mundo", indicó el DT.



Ricardo Gareca no descartó realizar una gira para visitar a los jugadores peruanos que están en el extranjero sobre todo ahora que hay más de 36 fuera de nuestras fronteras. "Siempre son necesarios y más ahora que los jugadores peruanos están saliendo. Hoy en día el DT de una selección vive más en el extranjero", acotó.

Cambio de lugar de concentración

El técnico de la bicolor anunció que Perú cambiaría de lugar de concentración antes de ir al Mundial. "Existe la posibilidad de que viajemos a Ámsterdam y ya no a Austria", comentó Gareca, quien evitó pronunciarse sobre una renovación de contrato con la Selección Peruana.



El estratega también reveló que llevarán juveniles a Rusia. "Al Mundial van a viajar 11 a 14 juveniles para apoyar a la selección como sparring. Ellos van con el profe Ahmed", dijo.​

Gareca anunció que viajarán a Rusia 11 a 14 juveniles. (Foto: FPF)

RICARDO GARECA TOCÓ VARIOS TEMAS

Reunión con el papa Francisco: "Felicitar al Perú por la organización que tuvieron con el papa Francisco. Por la muestra de fe. Toda la organización perfecta y el reconocimiento de todo el mundo, lo demuestra".

"Muy conmovedor (su encuentro con el papa Francisco). Un encuentro que lo conmueve a uno. Él dejó un mensaje de paz y esperanza, y dijo que era una tierra bendita. Tiene que llenar de orgullo a todos los peruanos"

Ricardo Gareca habló de su encuentro con el papa Francisco.

Peruanos en el extranjero : Es algo que es importante que en esta etapa final hacia el Mundial la mayoría de jugadores tengan la posibilidad o tengamos la posibilidad de contar con jugadores que juegue, estaremos muy encima y es importante que ellos logren su máximo esfuerzo en pos de conseguir una titularidad".

"Puede haber en la lista final jugadores que no lo hagan habitualmente. Lo ideal sería que en la lista definitiva haya jugadores que jueguen habitualmente, es importante que lleguemos al mundial con jugadores con continuidad".

Nómina final: "La lista (de los jugadores para los amistosos) no es experimento. esta relacionado con el mundial. Es una de la posibilidad que se le abre a un jugador para ir al Mundial"

Caso Guerrero: "Es un tema que seguimos de cerca pero no podemos hacer más. Siempre tuvimos confiabilidad de él. Es el capitán de la Selección. Estamos atados a todo el proceso. La reducción de su sanción le da posibilidad de estar en el Mundial. Preparación física y psicológica que va tener. Va llegar de la mejor manera".

Ricardo Gareca no quiere desconcentrarse hablando de renovación

Renovación: "El tema de la renovación está demás. Desconcentra. Estamos muy comprometidos con el Mundial"

Tema psicológico: "Nosotros siempre hemos pensado que el jugador peruano es fuerte. Marcelo Márquez ha manejado muy bien la parte psicológica de la cabeza. Vamos a encontrar respuestas para llegar muy bien al Mundial. Creo que vamos a encontrar respuestas en lo psicológico".

Sobre Luis Abram y su fchaje por Vélez: "Yo no recomendé a Abram. Ellos me llamaron por tener una referencia y yo les comenté lo que pienso sobre el jugador".



Revive la conferencia de prensa de Ricardo Gareca