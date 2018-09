Perú vs. Alemania : Edison Flores reaparece y dejó este mensaje previo al partido

Edison Flores volvió a sonreír. El volante de la Selección Peruana se recuperó de la molestia muscular que no le permitió jugar ante Holanda, pero la historia es distinta ahora. 'Orejas' estará, de todas maneras, frente a Alemania. Aunque, no olvidemos que, la última palabra la tiene Ricardo Gareca.

"Entrené con normalidad, de la mejor manera. La pequeña molestia muscular quedó en el pasado", contó de arranque Edison Flores a Latina.



El rostro adusto, que se le vio previo al partido Perú vs. Holanda, ya no estaba. Había sido reemplazado por una sonrisa. "Uno nunca quiere perderse esos partidos. Estaba fastidiado por no jugar, pero había que cuidarse", añadió.

Aunque aclaró que el técnico de la bicolor recién definirá el once este domingo previo al partido ante Alemania, Edison Flores confía estar. "El equipo aún no se define. Puede haber cambios de último momento porque hoy hubo trabajos diferenciados. Si juego voy a dar lo mejor para la Selección Peruana", finalizó.

El posible once de Perú ante Alemania sería con Gallese; Advíncula, Ramos, Santamaría, Trauco, Aquino, Yotun, Cueva, Flores, Farfán y Ruidiaz.



