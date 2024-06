Si bien es cierto que Argentina es uno de los equipos más fuertes en la actualidad, Perú, ante la adversidad y con las estadísticas en contra, logró lo que parecía imposible, destacando con su característico ‘chocolate’, que en su momento lo llevó a figurar entro el ‘top 10′ en el ranking FIFA. La experiencia de Jorge Fossati le permite manejar situaciones difíciles con habilidad. En su próximo choque, la Bicolor tendrá que darlo todo para conseguir la victoria si espera clasificar a los cuartos de final. Sin embargo, esto no solo depende de este resultado, ya que Canadá y Chile, que juegan horas más tarde, también tienen el mismo objetivo que el equipo nacional. A pesar de ello, Fossati se mantiene positivo y confía en que, al final, Perú estará en la siguiente fase de la Copa América 2024.

La Albiceleste llega a este duelo ya clasificada y actualmente liderando su grupo. El rival enfrentará cambios en su once titular, ya que no contará con sus principales estrellas en el campo, como confirmó Lionel Scaloni, quien también estará ausente debido a una suspensión (lee la nota aquí). A pesar de esto, nadie duda de que el actual campeón del mundo tendrá a disposición jugadores importantes y destacados como alternativa, una situación que Jorge Fossati comprende bien.

Sin Lionel Messi, Marcos Acuña y otros jugadores clave, Argentina saldrá al campo. Para muchos, esta parece ser una oportunidad importante para buscar la clasificación, pero el DT de la Bicolor no se concentra en ese aspecto. Está enfocado en que su equipo salga al terreno de juego del Hard Rock Stadium para demostrar su mejor fútbol, aunque en las últimas horas se ha sugerido que su famoso esquema 3-5-2 podría no estar presente. “Estamos hablando del vigente campeón del mundo. De nuestra parte no haremos diferencias juegue quien juegue en el rival. Nosotros haremos nuestro partido convencidos de que podemos conseguir la victoria basados en lo que venimos expresando los dos partidos anteriores”, comentó en conferencia de prensa.

Asimismo, el ‘Nono’ no dudó en referirse al último duelo de la Selección contra Canadá, donde perdieron por la mínima con 10 jugadores. El entrenador destacó que Perú mostró un gran juego colectivo, pero les faltó el gol que hubiera cambiado el resultado de ese partido. “Luego de analizarlo, contra Canadá, hicimos un partido donde estábamos dominando y lo único que faltó era ponerle la fresa al pastel, el gol”, recalcó.

Tras la salida de Juan Reynoso de la Bicolor en una de sus temporadas más difíciles, Fossati llegó con la idea de implementar su clásico esquema 3-5-2 que le había dado éxito en Universitario de Deportes. En los cinco encuentros que dirigió hasta ahora, el estratega de 71 años solo perdió uno, contra los Rojos. Sin embargo, dejó más dudas que satisfacciones, aunque él mismo considera que el equipo está evolucionando y que con el tiempo se consolidará. “De marzo a la fecha se ha crecido bastante. Sabemos que para la mayoría el fútbol se analiza desde el resultado, para nosotros el análisis es positivo porque el equipo sigue dando pasos firmes hacia adelante en idea y estilo de juego”, aseveró.

“Los que nos conocen saben que nosotros no vendemos humo. Si no, no estuviéramos tanto tiempo en el fútbol. Queremos llegar fuertes para las Eliminatorias”, agregó, destacando la evolución colectiva que la Blanquirroja muestra en cada partido. Además, dirigió unas palabras hacia los hinchas peruanos que viajaron a Estados Unidos para brindar su apoyo al equipo nacional. “Para el aficionado peruano no tengo más que palabras de agradecimiento. Pondremos nuestro esfuerzo para ganar en la Copa América y sacar un equipo fuerte para encarar las Eliminatorias. La gran meta es de septiembre para adelante”, comentó desde Miami.

Jorge Fossati movería algunas piezas ante Argentina. (Foto: AFP)





¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido entre Perú y Argentina se disputará en el Hard Rock Stadium y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en Perú se verá por América TV (Canal 4 y América TVGO), mientras que en Argentina vía TV Pública y TyC Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.





¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

El encuentro entre Perú y Argentina está programado para el sábado 29 de de junio desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 30.





