Este martes, Perú y Argentina se verán las caras en el Estadio Nacional, por la cuarta jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. La Selección Peruana está enfocada en sacar los tres puntos en casa, así sea frente al campeón del mundo, pero para conseguirlo el equipo debe estar enfocado en dar lo mejor. Así lo ve Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, quien no dudó en mostrar su respaldo al combinado nacional, a pocas horas del partido.

En diálogo con Radio Ovación, el estratega uruguayo se refirió al potencial que tiene el elenco que dirige Juan Reynoso. “Mi intuición dice que hoy a Perú le va a ir muy bien. Es un lindísimo partido para que cambie la situación y creo que será así”, dijo el DT. Asimismo, hizo un llamado a los fanáticos para que sigan apoyando al combinado blanquirrojo, resaltando que debe ser en las buenas y en las malas.

“Le pido al hincha que vaya al estadio que apoye. Cuando las cosas van bien, no se tienen que ver a los hinchas. Los que son verdaderos aficionados se ven cuando las cosas no salen como a todos nos gustaría que salgan”, hizo hincapié el entrenador crema. Cabe mencionar que tres de los dirigidos por Fossati ingresaron a la lista de Juan Reynoso, aunque solo Piero Quispe no quedó entre los 23 que estarán en el banquillo para el duelo ante Argentina.

Perú acumula un punto en la tabla de posiciones, luego de empatar contra Paraguay sin goles y caer frente a Brasil (1-0) y Chile (2-0). De momento, el único equipo que sumó un puntaje perfecto es el cuadro argentino, que ganó ante Ecuador, Bolivia y Paraguay. Para las fechas 5 y 6 de las Clasificatorias, la ‘bicolor’ enfrentará a Bolivia y Venezuela, mientras que Argentina se medirá ante Uruguay y Brasil.

Así llega Perú ante Argentina

La Selección Peruana volverá a jugar este martes, cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Entre los llamados a jugar están André Carrillo, quien se perfila como uno de los titulares para dicho compromiso, junto a Franco Zanelatto y Paolo Guerrero en el ataque. Eso sí, se sabe que será un duelo complicado, especialmente, por el nivel del rival de turno.

Las entradas para el cotejo de Perú vs. Argentina, que se jugará este martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional, ya se agotaron. Sin embargo, para los que se queden en casa lo podrán ver en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.





