“Hay que tener paciencia con Juan Reynoso, es técnico peruano, va a mejorar”, expresó de arranque Johan Fano, dejando en evidencia su confianza plena y a prueba de balas, hacia el seleccionador del ‘equipo de todos’. Perú, de 9 puntos posibles, sumó solo 1 y hoy se ubica penúltimo en la tabla de las eliminatorias. “A todos nos gusta ganar, pero esto es un proceso, hay que tener calma, al frente de la selección hay un gran comando técnico”, agregó el exfutbolista.

A sus 44 años de edad, Johan Fano ahora se desempeña como entrenador en Colombia, país donde radica desde que colgó los botines hace más de seis años. “Como técnico, puedo decir que cada entrenador usa una metodología y sistema de acuerdo a cada partido. No creo que Perú haya ido a Chile a defenderse, pese a que las circunstancias finalmente lo llevaron a ello. A veces criticamos sin objetividad y nos basamos en lo primero que vimos o sobre el resultado, pero yo creo que todo lo mirado ahora es parte de un proceso, por lo que, poco a poco se irá visualizando el trabajo de Juan Reynoso”, aseveró.

Pero su defensa al ‘cabezón’, fue un poco más allá. “Si Ricardo (Gareca) tuvo un punto al inicio de su proceso, y ahora Juan (Reynoso) tiene un punto, entonces, esto no es cómo empieza, sino, cómo acaba. Da la casualidad que Ricardo, con ese punto, nos dio la clasificación al mundial, entonces, por qué no pensar que con este punto, Reynoso pueda clasificarnos al próximo mundial. Hay que tener paciencia porque esto recién comienza. Ojalá que mañana (hoy) se dé ese cambio y las críticas que recibe Juan, puedan cambiar”, puntualizó.

En su etapa como futbolista, Johan Fano fue delantero y goleador. Hizo 83 goles en 214 partidos. Por eso, en la víspera al partido entre Perú y Argentina, opinó con mucha autoridad sobre los hombres que, desde su óptica, tendrían que liderar la ofensiva de la bicolor ante la albiceleste. “De acuerdo a lo mirado hasta ahora en las eliminatorias, ante Argentina me la jugaría por Grimaldo; ante Brasil entró y atacó. André Carrillo está mejor, pero no sé si Juan (Reynoso) optará por incluirlo, eso sí, hay que poner a lo mejor que tenemos. Y si no está Carrillo, yo pondría a Quispe; ha demostrado en Universitario que en la selección puede ser importante. Y si ahora no tiene la oportunidad, frente a la campeona del mundo, se le dará en cualquier momento. Yo me arriesgaría por esos chicos en la selección”, sostuvo.

Por último, se refirió al goleador histórico de la selección peruana: Paolo Guerrero. “Hoy lastimosamente estamos pagando los platos rotos de años anteriores en que no se dio la importancia debida a las divisiones menores y a los procesos. Hemos traído a gente foránea y no le dimos importancia a lo nuestro. Adolecemos de 9 y el único que ahora tiene un presente importante en su carrera, es Paolo Guerrero. Raúl Ruidiaz y Gianluca Lapadula, no lo están. Por eso digo: estamos pagando los platos rotos, porque hoy no se ve recambio generacional. Ojalá que con ‘Chemo’ del Solar (jefe de la unidad técnica de menores) al frente, mejore la situación y no se padezca de no tener jugadores”.

