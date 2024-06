Este sábado, la Selección Peruana se juega el todo por el todo contra Argentina, siendo este el partido principal para clasificar a la siguiente ronda de la Copa América. El equipo de Jorge Fossati se alista para este duelo con algunas variantes según los últimos entrenamientos. Asimismo, es importante recordar que para avanzar a los cuartos de final, Perú también depende de los resultado del choque entre Canadá y Chile, que se juega posteriormente. Se dio a conocer que la Bicolor saldrá al campo del Hard Rock Stadium con una camiseta alternativa, debido a que la Blanquirroja tiene colores similares a la Albiceleste.

Aún no se sabe cuál es el once confirmado de la Bicolor para el duelo contra el actual campeón del mundo. Sin embargo, a través de las cámaras de DSports, se pudo conocer que el equipo nacional saldrá al campo del Hard Rock Stadium en Miami con la camiseta alternativa, de color negro con una franja roja. Esto se debe a que la camiseta principal tiene abundancia de blanco, el mismo color que usa Argentina, que por ser ‘local’ podrá jugar con su indumentaria habitual.

Este partido será la primera vez que Perú salga al campo con la camiseta alterna en la Copa América 2024. Sin embargo, no es la primera vez en la ‘era Fossati’. Antes de este certamen deportivo, la Bicolor desarrolló amistosos de preparación con el objetivo de llegar de la mejor manera al torneo en Estados Unidos. En uno de estos duelos, contra Nicaragua en Lima, el equipo nacional ganó 2-0 jugando con estos colores.

El encuentro por la fecha 3 contra los gauchos será un duelo significativo, donde la Bicolor se enfrenta a la mejor selección a nivel mundial según el ranking FIFA. Mientras que Perú, que no vive su mejor versión, saldrá al campo con la ‘mica’ negra, que le trajo algo de suerte anteriormente, si creemos en las cábalas. En un amistoso internacional en 2019, el equipo nacional se enfrentó contra Brasil, también en Estados Unidos pero en California, y sacamos una victoria agónica.

La Blanquirroja salió al campo con la camiseta negra y franja roja, como una de las nuevas variantes de aquel tiempo. Bajo la dirección de Ricardo Gareca, la Bicolor derrotó 1-0 a la Canarinha en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, con un gol de Luis Abram a los 85 minutos, rompiendo las estadísticas, ya que el equipo nacional no conocía una victoria frente a Brasil desde hacía años.

Es importante tener en cuenta que los dirigidos por Jorge Fossati también deben estar atentos al resultado del partido entre Chile y Canadá. Si este duelo termina en empate, aumentarán las posibilidades de que Perú avance a la siguiente ronda. Sin embargo, si Chile gana, Perú deberá superar la diferencia de goles de ‘La Roja’ en la tabla de posiciones para clasificarse.

¿En qué canal ver Perú vs. Argentina?

El partido entre Perú y Argentina se disputará en el Hard Rock Stadium y será transmitido en exclusiva para toda Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, en Perú se verá por América TV (Canal 4 y América TVGO), mientras que en Argentina vía TV Pública y TyC Sports. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.





¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?

El encuentro entre Perú y Argentina está programado para el sábado 29 de de junio desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 30.





