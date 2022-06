Cuando las manecillas del reloj marquen este lunes la 1:00 p.m. (hora peruana), el país entero se paralizará para alentar al “equipo de todos”, que se jugará ante Australia su boleto al Mundial Qatar 2022. Julio Meléndez Calderón, conocido como ‘El peruano y su ballet’, acompañado de su familia, no será la excepción.

“Estoy feliz de estar en Perú y ver a mi selección”, confesó entusiasmado el excampeón de América en 1975, quien hace poco regresó de Estados Unidos. Eso sí, pidió no confiarse de los ‘Socceroos’, por más que hace cuatro años se le ganó en Rusia 2018. Además, destacó la consolidación de Alexander Callens en la blanquirroja y recordó que enfrentó a delanteros fuertes como Gianluca Lapadula, en Argentina.

Este lunes, la selección peruana juega en búsqueda de clasificar al Mundial Qatar 2022. ¿Cómo avizora el partido?

La situación de Perú es muy linda. Toda la afición está pendiente de la selección, yo creo que saldrán adelante. Ahora todos los países conocen que tenemos buenos jugadores. La expectativa es hasta en Qatar, donde han viajado más de ocho mil hinchas peruanos para el repechaje.

¿Cómo califica el juego de Australia?

Su fútbol se basa en lo físico, pero no hay que subestimarlo. Tenemos un equipo extraordinario, saldrán adelante, pero hay que seguir demostrando al mundo lo que es Perú. Nosotros, los exjugadores, hemos dejado bien puesto el nombre de Perú, y ahora ellos lo hacen.

Con Christian Cueva entonado, el fútbol de la blanquirroja será otra…

Hay que estar esperanzados no solo en el fútbol de Cueva, sino en todo el grupo. Se han consolidado muy fuerte. Todos están pendientes de la selección. Hay que esperar con calma, los muchachos van a ganar, pero hay que jugar con el debido respeto que se merece el rival, así como todos los equipos. Esperemos todos que nos puedan dar una satisfacción, así como nosotros lo hicimos cuando fuimos campeones sudamericanos con la selección peruana.

La Selección Peruana cuenta con el 71% de sus jugadores en el exterior (FPF)

Luis Advíncula y Carlos Zambrano regresaron a la selección motivados tras ser campeones con Boca Juniors...

Estoy contento por ambos, ya que se adaptaron al mundo de Boca. Ojalá que vayan más peruanos a todo el mundo. Estoy contento, pues me llamaron para hablarme de Advíncula y Zambrano.

La prensa argentina postula a Cueva como el ‘10′ del cuadro ‘Xeneize’...

Ojalá que no solo sea Cueva, sino también más peruanos. Los peruanos deben seguir demostrando que son capaces de triunfar en el extranjero. Hay como ciento treinta jugadores brasileños, argentinos en cada liga y los peruanos están para seguir emigrando a cualquier parte del mundo.

¿Le sorprende el crecimiento futbolístico de Alexander Callens?

Me siento contento al ver un peruano triunfando en el extranjero. Todos los que están en mi puesto están triunfado. Alexander Callens es un buen jugador, debe seguir demostrando en el campo. Hay buenos centrales, mira a Miguel Araujo, el mismo Anderson Santamaría. En el Perú hay mucho talento, jugadores con categoría.

Julio Meléndez se proclamó campeón de la Copa América de 1975. (Foto: GEC Archivo Histórico)

¿Ricardo Gareca se ganó su renovación de contrato con Perú?

Al igual que Juan Carlos Oblitas. Ellos trabajan con la misma ideología de nuestro fútbol. Deseo que sigan sumando más logros. La meta principal siempre será tener un buen entrenador, así como un buen directivo como Juan Carlos Oblitas.

¿Qué le parece el juego de Gianluca Lapadula?

Es un centrodelantero que estuvo escondido en Italia, pero con la selección peruana siempre hace goles. Pone ganas, demuestra y lucha mucho. Yo me he chocado con delanteros terribles como Lapadula en Argentina.

En Boca Juniors siempre lo recuerdan con cariño. ¿Cómo se siente?

Muy contento, pero siguen recordando a “El peruano y su ballet”, no a Julio Meléndez. Me llama Juan Román Riquelme, a quién estimo mucho, y también mis excompañeros. Todo eso me da mucha más vida. Me preguntan siempre por Advíncula y Zambrano, pero también agradecido por el cariño de todos.





