El próximo lunes 13 de junio, la Selección Peruana y Australia se verán las caras en el repechaje mundialista rumbo a Qatar 2022, y ambos combinados nacionales ya vienen trabajando para afinar todos los detalles de cara a este duelo importante. Ahora, René Meulensteen, asistente técnico de los ‘Socceroos’, fue consultado sobre el plantel de la ‘Bicolor’, del cual destacó el buen nivel de sus jugadores.

“Siempre me ha gustado el fútbol sudamericano. Siempre he estado interesado en él, tienen un buen estilo. Existen diferencias entre algunas naciones, pero hablando de Perú creo que están muy bien. Tienen un equipo con experiencia que han estado juntos un buen tiempo. Son buenos futbolistas, si los dejas jugar pueden herirte, nuestro trabajo es asegurarnos que eso no suceda”, fueron las primeras palabras de Meulensteen para Movistar Deportes.

Asimismo, René destacó el subcampeonato que consiguió el plantel de Ricardo Gareca en la Copa América 2019. “Creo que tienen jugadores de mucha habilidad con la actitud correcta para hacer el juego correcto. Si los dejas jugar, ellos te pueden herir”, apuntó el exfutbolista neerlandés.

Es necesario mencionar que los ‘Canguros’ se encuentran en Qatar desde la semana pasada. El 7 de junio derrotaron a Emiratos Árabes Unidos por 2-1 por las Eliminatorias Asiáticas y lograron el pase a la repesca, donde se medirán ante la Selección Peruana por el pase a la Copa del Mundo.

Perú vs. Australia: ¿cuándo y dónde se jugará el repechaje?

La Selección Peruana saltará a la cancha del estadio Ahmad Bin Ali, ubicado en Rayán (Doha). La contienda entre Perú y Australia se disputará desde la 1 de la tarde (en el horario peruano), el lunes 13 de junio. Tal como adelantó FIFA, la repesca será a partidos único.

Las entradas se han vendido como pan caliente para este compromiso, por lo que se espera un marco de público importante en el recinto asiático que, sin duda alguna, también vibrará con el ‘Contigo Perú’.





