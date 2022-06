Aunque se quedó a puertas de integrar la lista de la Selección Peruana en Rusia 2018, Sergio Peña nunca bajó los brazos. Luego del Mundial, el volante nacional jugó un par de partidos amistosos con el equipo; sin embargo, tampoco estuvo en la Copa América 2019. Esas decisiones, lejos de desmotivarlo, lo hicieron trabajar más duro para conseguir volver a la convocatoria de Ricardo Gareca. ‘Peñita’ volvió a llenarle los ojos al ‘Tigre’, quien lo consideró desde el arranque de las Eliminatorias Qatar 2022 (entró en los descuentos del 2-2 ante Paraguay).

Peña, que en un inicio del proceso rumbo a Qatar 2022 jugó detrás del punta, tuvo la oportunidad de arrancar como titular en la fecha 6 (en la victoria 2-1 ante Ecuador). Luego de superar una lesión muscular, que lo marginó de dos partidos, fue utilizado como mediocampista ofensivo por Ricardo Gareca, en un esquema 4-2-3-1. La Copa América 2021 sirvió para que se consolide más en el equipo. Eso sí, la victoria 2-0 ante Chile en Lima (el 8 octubre del 2021) trajo consigo un cambio de sistema (4-3-3), y el ‘8′ retrocedió para ubicarse en la mitad del campo, en un triángulo junto a Yoshimar Yotún, Renato Tapia (Pedro Aquino), para aprovechar su buen pase largo y precisión.

Gareca movió el sistema, pero mantuvo los nombres, entre ellos el de Peña. Si bien Sergio ha tenido buenas actuaciones (lleva tres goles con la ‘sele’), también ha tenido bajones en su rendimiento, especialmente en esta última etapa donde no ha mantenido el ritmo. La pregunta para muchos es si debe seguir siendo titular de cara al partido de repechaje contra Australia . Para el ‘Tigre’, no hay duda que valga, cuando estaba en su mejor momento en Emmen FC lo llamó para ponerlo de titular y darle la confianza, ahora que no está en su mejor nivel, lo sigue ratificando como en otros casos, cuando otros jugadores no tenían minutos en sus equipos (como Cueva, Lapadula, Yotún, entre otros) y seguían teniendo la confianza de Gareca.

Números de Sergio Peña en la ‘Era Gareca’

Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 28 (13 en Eliminatorias, 7 de Copa América, 8 amistosos) 1,334 minutos 3 0

Este año, el jugador del Malmo disputó los cuatro partidos finales de las Eliminatorias (en total disputó 10 partidos en este proceso). De acuerdo a Sofascore, Sergio Pena ha tenido una puntuación de 6.8 (en la victoria 1-0 ante Colombia), 6.3 ( en el empate 1-1 contra Ecuador), 6.8 (en la caída 1-0 frente a Uruguay) y 7-0 (en la victoria 2-0 ante Paraguay), dando un promedio de 6.7 en sus últimas cuatro presentaciones de este proceso.

Pese a los altibajos, Gareca es consciente de que Peña le aporta pases y precisión al mediocampo. Siguiendo los datos de Sofascore, el ‘8′ no ha bajado del 70 % de pases acertados en los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias . Frente a los ‘cafeteros’, registró 23 toques y 15 de 17 pases acertados (88%); ante la ‘Tri’, 55 toques y 39 de 47 pases (83%); contra la ‘Celeste’, 34 toques y 19 de 26 pases (73%); y contra los ‘guaraníes’, 60 toques y 38 de 49 pases (78%). Y aunque contra Nueva Zelanda, no estuvo fino, al igual que el resto del equipo, Gareca siempre tiene diferentes alternativas.

Cambio recurrente

Aunque Sergio Peña es uno de los tres titulares de la mitad del campo, pocas veces termina completando los 90 minutos (la última vez fue en las semifinales de la Copa América 2021). Ricardo Gareca lo termina cambiado usualmente por Christofer-Gonzales, en una sustitución de hombre por hombre en la misma posición. ‘Canchita’, que también ha disputado algunos partidos desde el arranque (el último fue en un amistoso 1-1 ante Panamá a inicio de año), entra muy bien, siendo un jugador desequilibrante, con pases y llegadas al arco.

Justamente, contra Nueva Zelanda, el ingreso de ‘Canchita’ le dio un refresco al mediocampo y más posibilidades de llegar al área rival. Gonzales incluso pudo marcar el 2-0 tras llegar por la banda izquierda y rematar al arco de los ‘All Blacks’. De acuerdo a Sofascore, el jugador rimense tiene 6.6 de promedio , contando sus cuatro últimos partidos con la selección en Eliminatorias.

Christofer Gonzales en las prácticas de la selección. (Foto: Daniel Apuy/GEC)

Su mejor partido de esos cuatro últimos fue ante Ecuador (lo calificaron con 7.0). ‘Canchita’ entró en el segundo tiempo para tomar la posición de Peña y cuando el partido estaba 1-0 en contra. Gonzales tuvo 32 toques de balón, efectividad de 15 de 17 pases (88%) y un disparo a puerta. En estas Eliminatorias, ‘Canchita’ entró directa o indirectamente por Peña o en su puesto en cinco oportunidades (contra Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay y Paraguay); mientras que solo coincidieron en el campo en dos oportunidades (en la primera fecha y ante Bolivia en La Paz).

Números de Christofer Gonzales en la ‘Era Gareca’

Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 33 partidos (15 en Eliminatorias, 12 en amistosos y 6 en Copa América) 1,458 minutos 1 0

Más defensivos

Si bien ‘Canchita’ Gonzales le da una alternativa ofensiva a Ricardo Gareca, no es el único jugador que puede reemplazara a Sergio Peña. Con la recuperación de Pedro Aquino, quien fue uno de los mejores contra Nueva Zelanda, se abre la posibilidad de volver a tener un tridente defensivo en la mitad de la cancha como en el arranque de las Eliminatorias, junto a Yoshimar Yotún y Renato Tapia.

La ‘Roca’ jugó cinco partidos junto a Yotún y Tapia en la primera rueda de las Eliminatorias, solo en una ocasión directamente el jugador del América entró por Sergio Peña en la victoria peruana ente Ecuador en Quito (2-1), para defender la ventaja. Si bien las lesiones lo han marginado de tener más partidos con la ‘bicolor’, Aquino -cada vez que estuvo en la cancha- no decepcionó.

Pedro Aquino fue de los valores más altos del Perú vs. Nueva Zelanda. (Foto: GEC)

De acuerdo a Sofascore, tomando en cuenta sus últimos cuatro partidos en Eliminatorias, Aquino tiene un promedio de 7.1 en puntaje . Su mejor actuación de esas cuatro fue en la victoria peruana ante Chile en Lima (2-0). La ‘Roca’ dio 74 toques, tuvo una efectividad de 43 pases sobre 53 (81%) y ganó 12 de 21 duelos. También destacó con una intercepción y nueve entradas. Ante Nueva Zelada, y debido a la baja de Tapia, Aquino jugó junto a Peña y Yotún, pero en algún otro escenario que quiera cambiar a Sergio por Pedro, queda claro que lo hará cuando necesite cuidar la ventaja, como contra Bolivia.

Números de Pedro Aquino en la ‘Era Gareca’

Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 36 partidos (18 en Eliminatorias, 15 en amistosos y 3 en el Mundial) 1.716′ 3 1

Una variante más ofensiva

Además de el ingreso de ‘Canchita’ Gonzales y la posibilidad de que entre Pedro Aquino, Ricardo Gareca maneja otro escenario el ingreso de Edison Flores por Sergio Peña. Si bien una vez la ‘ecuación’ se invirtió (el jugador del Malmo entró por el ‘Oreja’, fue en el empate 1-1 ante Uruguay el año pasado), en la última etapa de las Eliminatorias, el ‘Tigre’ ha vuelto a recurrir del extremo del DC United, al estar ya con ritmo y recuperado de lesiones pasadas.

En dos partidos puntuales, Flores ingresó por Peña para un cambio táctico. El exvolante ‘crema’ iba a la banda izquierda y dejaba libre a Christian Cueva, detrás de Gianluca Lapadula. Ocurrió ante Colombia en Barranquilla, ‘Oreja’ ingresó en el segundo tiempo y a poco del final, tras un pase de ‘Aladino’, marcó el único tanto. Gareca usó la misma estrategia en la segunda mitad contra Uruguay en Montevideo.

Edison Flores anotó dos goles en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. (Foto: GEC)

Si bien el resultado no fue el mismo, la apuesta por dejar libre a Cueva y poner en la banda a Flores es una alineación que la selección ya conoce, pues la usó durante el camino a Rusia 2018. De acuerdo a la estadística de Sofascore, el ‘Oreja’ sacó un promedio de 6.9 , ponderando sus últimos cuatro partidos de las Eliminatorias. Su actuación más destacada de las mencionadas fue ante Ecuador en Lima, tras anotar el gol de la victoria. Esa vez, no entro por Peña, sino por Raziel García y realizó 8 pases efectivos de 13 (62%) y una efectividad de remate del 100% al disparar una vez al arco y convertir.

Cada variante dependerá del escenario que nos topemos el próximo lunes ante Australia por el repechaje al Mundial de Qatar 2022. Sergio Peña tiene la confianza de Gareca para arrancar, eso sí, podría ser uno de los que sean sustituidos en la segunda mitad (como ha venido siendo). ‘Si necesita un recambio en la posición será ‘Canchita’ Gonzales; si quiere mantener la ventaja podría entrar Pedro Aquino y si quiere arriesgar y ser más ofensivo, Edison Flores sería el cambio.

Número de Edison Flores en la ‘Era Gareca’

Partidos Jugados Minutos Jugados Goles Asistencias 60 partidos (24 en Eliminatorias, 23 en amistosos, 10 en Copa América y 3 en el Mundial) 4,128′ 15 4





