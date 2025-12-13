El cierre del año futbolístico traerá un partido poco habitual para la Selección Peruana, en un contexto distinto al de las fechas oficiales y con varios detalles que lo hacen particular. En medio de la reestructuración del equipo nacional y con un nuevo encargado en el banquillo, Perú volverá a tener acción frente a un rival sudamericano. El escenario no será Lima y el encuentro se jugará fuera del calendario FIFA, lo que condiciona convocatorias y planificación. Del otro lado, Bolivia también llega con objetivos claros y la mirada puesta más allá de este amistoso. En ese marco, la expectativa empieza a crecer conforme se conocen más detalles del compromiso.

La Federación Boliviana de Fútbol confirmó que la ‘Verde’ enfrentará a Perú el próximo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. El encuentro forma parte de la preparación del combinado altiplánico rumbo al repechaje mundialista y será uno de los últimos ensayos antes de entrar a una etapa decisiva.

Con el partido ya programado, Bolivia hizo oficial la lista de 23 jugadores convocados para este amistoso internacional. Se trata de una nómina marcada por la juventud, pero que también incluye futbolistas con recorrido en su selección y presencia en ligas del exterior.

Según lo informado por la propia federación, el promedio de edad del plantel bordea los 24 años, reflejando una clara apuesta por renovar el grupo. Dentro de la convocatoria, más de un tercio de los jugadores milita fuera del país, un detalle que evidencia la búsqueda de variantes con roce internacional.

La lista también marca el retorno de algunos nombres que no habían sido considerados en convocatorias recientes. Futbolistas como Widen Saucedo, Carlos Sejas y Adalid Terrazas vuelven a aparecer tras un buen desempeño a nivel de clubes, ganándose nuevamente un espacio en la selección.

En cuanto a los referentes, destaca la presencia del arquero Carlos Lampe, uno de los jugadores con mayor experiencia en el grupo. En contraparte, se notan ausencias importantes, lo que refuerza la idea de que este amistoso servirá para observar nuevas alternativas de cara a los próximos desafíos oficiales.

Para Perú, el partido también tendrá un condimento especial. Será el debut de Gerardo Ameli como entrenador en este proceso atípico, en un duelo que no está bajo la organización directa de la FPF y que será gestionado por la SAFAP. El estratega argentino tendrá su primera prueba al mando del equipo nacional en un contexto poco convencional.

Más allá del resultado, el compromiso permitirá evaluar jugadores, darle minutos a futbolistas del medio local y mantener ritmo competitivo antes del inicio del próximo año. En ese sentido, el duelo ante Bolivia aparece como una oportunidad para ambos seleccionados.

¿Cuándo juegan Perú vs. Bolivia?

Perú volverá a tener actividad el próximo domingo 21 de diciembre cuando se enfrente a Bolivia, en el partido correspondiente a un nuevo amistoso entre ambas selecciones. Dicho duelo se disputará en horario por confirmar y tendrá lugar en el Estadio Félix Castillo Tardío, inaugurado en julio pasado, de Chincha.

En cuanto a la transmisión, aún no se ha confirmado que alguna casa televisora lo pase de manera oficial, a pesar de que Movistar Deportes y ATV cuentan con los derechos de los partidos de la ‘Bicolor’. Pero recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

