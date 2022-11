La Selección Peruana no solo se prepara para medirse con Paraguay, sino también para chocar con Bolivia en lo que será su último partido amistoso del año. A propósito de ese cotejo, programado para disputarse en Santa Cruz de la Sierra, la ‘Verde’ dio a conocer este sábado su lista de convocados.

Tras varias semanas de trabajo y evaluaciones, el entrenador Gustavo Costas decidió considerar a veintisiete jugadores para el desafío. En la nómina, destaca la presencia de los experimentados Carlos Lampe, que milita en Atlético Tucumán, y Marcelo Martins Moreno, quien es parte del Cerro Porteño.

El juego entre la ‘Blanquirroja’ y el conjunto altiplánico está pactado para el sábado 19 de noviembre; no obstante, existen dudas respecto a la realización del duelo, debido a los problemas sociales que aquejan al país. “Perú no ha aceptado un cambio de sede, si no se juega en Santa Cruz, no se jugará”, señaló el medio Late Bolivia.

Los convocados de Bolivia

Arqueros: Carlos Lampe (Atlético Tucumán), Rubén Cordano (Bolívar) y Guillermo Viscarra (The Strongest).

Defensas: Diego Bejarano (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Luis Haquin (Bolívar), Jairo Quinteros (Real Zaragoza), Leonardo Zabala (Santos FC), Roberto Carlos Fernández (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Carlos Roca (Oriente Petrolero), Marc Enoumba (Always Ready) y Diego Medina (Always Ready).

Mediocampistas: Leonel Justiniano (Bolívar), Gabriel Villamil (Bolívar), Moisés Villarroel (Bolívar), Fernando Saucedo (The Strongest), Ramiro Vaca (Beerschot) y John García (Royal Pari).

Delanteros: Henry Vaca (Oriente Petrolero), Javier Uzeda (Bolívar), Miguel Terceros (Santos FC), Rodrigo Ramallo (Always Ready), Carmelo Algarañaz (Always Ready), Marcelo Martins Moreno (Cerro Porteño), Jaume Cuéllar (Lugo) y Bruno Miranda (Guaraní).

¿Cuándo son los próximos amistosos de Perú?

La Selección Peruana jugará dos partidos amistosos con miras al inicio de las Eliminatorias. El primer rival será Paraguay, el miércoles 16 de noviembre, en el Estadio Monumental de Lima. Tres días más tarde (sábado 19), la ‘Blanquirroja’ chocará con Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.