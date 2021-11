Toca ser pacientes. El buen momento de Gianluca Lapadula en Benevento no ha podido ser reflejado en la Selección Peruana. Y es que el ‘Bambino’ no ha debutado inflando las redes rivales con la camiseta blanquirroja en el pecho, pero ello es un tema que no preocupa mucho a Ricardo Gareca, quien confía plenamente en una pronta racha goleadora del atacante nacional en las próxima jornadas de las clasificatorias.

“Lo vemos bien, tranquilo y trabajando. Es necesario para estos momentos estar muy enfocados. Cuando uno está totalmente mentalizado, siempre tiene chance. Creo que eso es fundamental para un delantero. Un delantero siempre tiene revanchas y para eso es necesario estar mentalizado. Para lo que observamos nosotros, hay tranquilidad. Yo que he sido delantero, me ha tocado rachas en las que no convertí”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Por otro lado, Ricardo Gareca dio luces del presente de Paolo Guerrero, jugador que no fue incluido en la reciente convocatoria de la Selección Peruana debido a la lesión que posee. Ante ello, el ‘Tigre’ se mostró emocionado por la gran evolución observada en los últimos días por parte del ‘Depredador’.

“Paolo está viniendo a la Videna. Está organizando todo junto con Segura (médico de la Selección Peruana). Lo vemos bien de ánimo y aparentemente se le está solucionando el problema. Este tiempo lo aprovechará para ponerse de la mejor manera y para que el año que viene, arrancar con todo”, agregó.

Lapadula espera marcar pronto con Perú

Gianluca Lapadula se encargó de confirmar que no tiene problema alguno que le impida demostrar toda su capacidad ante los altiplánicos en el próximo partido de la Selección Peruana por Eliminatorias. Incluso, dio a conocer que escaló en la lista de pateadores de penales, lo que haría que lo veamos al frente del balón, si es que se sanciona la pena máxima en favor del cuadro bicolor.

“Estoy muy bien físicamente, no tengo ningún problema. Llegamos más unidos que nunca y creo que tenemos que pensar en un partido a la vez. Me llevo bien con todos y puedo jugar con Farfán o con quien el profesor decida, siempre pensando en lo mejor para el equipo. A mí, solo me faltan los goles y sería muy importante aportar haciéndolos”, sostuvo el atacante en diálogo con RPP.

