¡Con Corzo, Zambrano y Yotun! El once de Ricardo Gareca para enfrentar al Brasil en Los Ángeles Perú vs. Brasil se enfrentan este martes en partido amistoso y el 'Tigre' ya tiene el once para el partido amistoso.

- / - Perú vs. Brasil | El once de Ricardo Gareca para enfrentar al Brasil en Los Ángeles. (Fotos: GEC/Agencias) - / - Perú vs. Brasil | Pedro Gallese. - / - Perú vs. Brasil | Aldo Corzo. - / - Perú vs. Brasil | Carlos Zambrano. - / - Perú vs. Brasil | Luis Abram. - / - Perú vs. Brasil | Miguel Trauco. - / - Perú vs. Brasil | Pedro Aquino. - / - Perú vs. Brasil | Yoshimar Yotun. - / - Perú vs. Brasil | Gabriel Costa. - / - Perú vs. Brasil | Christian Cueva. - / - Perú vs. Brasil | Edison Flores. - / - Perú vs. Brasil | Raúl Ruidíaz.