La Selección Peruana tuvo un pobre desempeño en Santiago y perdió por 2-0 ante Chile, en el duelo correspondiente a la fecha 3 de las Eliminatorias 2026. Así pues, se consumó la segunda derrota en este proceso clasificatorio y, con un solo punto en la tabla de posiciones, este comienzo con Juan Reynoso en el banquillo deja muchas dudas. Luego del desenlace de este pésimo resultado, Anderson Santamaría conversó con los medios de comunicación en zona mixta y reconoció que volvieron a cometer el mismo error que les costó el empate ante Brasil en septiembre.

Aunque no comenzó el encuentro, el zaguero del Atlas de Guadalajara ingresó en la etapa complementaria ante la lesión de Carlos Zambrano, quien evidenció molestias físicas y tuvo que retirarse del terreno de juego a los 68 minutos. Para futbolista de 31 años, los errores defensivos se pagan muy caro cuando se trata de afrontar una Eliminatoria.

“Yo creo que el equipo hizo un partido defensivamente muy bueno, pero otra desatención en la pelota parada que nos costó el partido como contra Brasil, hoy (ayer) nos costó ante Chile. Estas Eliminatorias son así, un descuido y el partido cambia rotundamente”, sostuvo.

Respecto al plan de juego propuesto por Juan Reynoso, Santamaría manifestó que la idea era que se hicieran fuertes en los segundos balones para a partir de ahí buscar el modo de generar ocasiones de peligro. No obstante, sucedió todo lo contrario y Chile acaparó la mayoría de acciones hasta adueñarse del trámite del encuentro, aprovechando las espaldas de Pedro Aquino y Yoshimar Yotún.

“Era hacernos fuertes en las segundas pelotas, creo que Chile se hizo fuerte en ese sentido, supo ganarlas y a partir de ahí empezaron a caernos. Nos faltó tapar las líneas de pase, encontraron muy fácil las espaldas de nuestros volantes. Son situaciones que tenemos que corregir de acá al martes para conseguir el objetivo”, apuntó.

Cuando fue consultado sobre la poca determinación que tuvo la Selección Peruana para gestar acciones de peligro, el defensor nacional no lo consideró así, pues para él enfrente tuvieron a un rival muy duro. “No sé si determinación, al frente hay un rival que juega muy bien. Quisimos hacer las cosas, pero no se dieron”, acotó.

Finalmente, ‘Santa’ hizo sus descargos por la jugada del 2-0, donde Alexander Aravena lo superó en el mano a mano y tuvo muchas facilidades para enviar el centro que terminó en el autogol de Marcos López. “No sé si fallar, es una situación de mano a mano que llegan a la línea final. Teníamos otros compañeros que pudieron rechazar el balón, pero ya está, ahora a pensar en Argentina”, puntualizó.

Anderson Santamaría podría ser titular frente a Argentina por la posible lesión de Carlos Zambrano. (Foto: Getty Images)





¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de esta derrota por 2-0 en Santiago, la Selección Peruana volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a Argentina por la fecha 4 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el martes 17 de octubre desde las 9:00 p.m., se disputará en el estadio Nacional y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes. En territorio argentino se verá por las señales exclusivas de TyC Sports y TV Pública.

Recordemos que la última vez que la ‘Albiceleste’ visitó nuestro país fue por las pasadas Eliminatorias Qatar 2022, con una derrota por 0-2 del equipo que por entonces era dirigido por Ricardo Gareca. Nicolás González (17′) y Lautaro Martínez (28′) anotaron los goles de los dirigidos por Lionel Scaloni, en un encuentro donde la ‘Bicolor’ se vio ampliamente superada y no encontró los caminos para hacerle daño a la selección que un par de años después se proclamaría campeona del mundo.





