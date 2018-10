Perú vs. Chile: Alexis Sánchez no jugará contra la bicolor

Una preocupación menos para la Selección Peruana para el amistoso contra Chile. Alexis Sánchez , la gran figura del equipo sureño y del Manchester United, no jugará contra la bicolor. La razón es insólita

Alexis Sánchez, que viene de darle un triunfo sobre la hora al United ante el Newcastle, no jugará contra Perú, pero sí el segundo amistoso de Chile contra México.

Que se bañe en ruda: Benavente fue desconvocado por lesión

La ANFP explicó las razones extradeportivas por las que el ex Barcelona no podrá jugar contra Perú. "Alexis Sánchez, sólo participará del partido contra México, esto tras la recomendación de su club para no entorpecer las gestiones de regularización de su visa con los Estados Unidos, país en el que se desarrollará el duelo ante Perú", explicaron.

Y es que, por ahora, el 'Niño Maravila' no puede ingresar a los Estados Unidos debido a una condena de 16 meses que le pusieron en España por fraude fiscal. Esta sanción provocó que no se le dé la visa para entrar a este país.

Gallese y una espectacular doble atajada en tres segundos

Alexis ya tuvo el mismo problema antes. En la mini-gira del United en Estados Unidos, el chileno no pudo participar. La Selección Peruana y Chile se miden el próximo viernes 12 de octubre en amistoso.