Este viernes 10 de octubre, Perú vs. Chile se verán las caras en un duelo amistoso de fecha FIFA. Ambos equipos buscan un recambio generacional, por lo que optaron por muchas caras nuevas en la convocatoria. En el caso de la Bicolor, serán dirigidos por Manuel Barreto (DT interino) y, a un día del partido, se anunció dos nuevos integrantes para la lista de viajeros: Álvaro Rojas y D’Alessandro Montenegro.

Desde el estadio Bicentenario de La Florida, se inicia un nuevo proceso en la Selección Peruana, pensando en el Mundial 2030. Con muchas caras nuevas y algunas dudas por lesión, Manuel Barreto eligió a futbolistas del torneo local para seguir completando las opciones de cambios ante ‘La Roja’.

Álvaro Rojas, quien pertenece a Universitario pero juega a préstamo en Juan Pablo II, se suma para reforzar la volante. El joven de 20 años cuenta con continuidad en el cuadro de Chongoyape, siendo titular indiscutible para Santiago Acasiete. Además, no es el primer contacto con la Selección Peruana porque ha integrado el plantel de la Bicolor en el pasado Sudamericano Sub-20.

Por el lado de D’Alessandro Montenegro, es su primera convocatoria oficial en la Selección Mayor porque, previamente, ya había sido sparring. El lateral de ADT, llega para ser opción tanto en la banda izquierda como en la derecha. A sus 22 años, estará a las órdenes de Manuel Barreto.

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El encuentro entre Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App. En señal abierta de Perú, se podrá seguir el duelo por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que desde Chile a través Chilevisión (CHV), su versión digital por MICHV y vía Disney Plus (ESPN). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

