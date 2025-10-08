En la Videna todo es concentración y compromiso. A pocos días del amistoso internacional entre Perú y Chile en Santiago, la Selección Peruana continúa sus entrenamientos bajo la dirección interina de Manuel Barreto. Entre los convocados, uno de los rostros más experimentados es el de Miguel Araujo, quien afronta este nuevo reto con la misma seriedad de siempre. El defensor, pieza clave en Sporting Cristal, no solo se perfila como titular ante la ‘Roja’, sino también como posible capitán del equipo nacional, ante la ausencia de los referentes habituales. Su presencia y liderazgo han cobrado relevancia en un plantel renovado que busca reencontrarse con su mejor versión.

Durante su atención a los medios, Miguel Araujo mostró la madurez de un jugador que entiende lo que significa vestir la camiseta de la selección. El zaguero reconoció que, aunque la decisión sobre la cinta de capitán le corresponde al entrenador, su rol de líder va más allá de llevar un brazalete. “Me siento muy feliz, uno debe estar preparado, emocionado y físicamente bien para formar parte de la selección. Siempre me he sentido líder. No por llevar una cinta me siento capitán o líder”, señaló el futbolista con firmeza.

El defensor también aclaró que el enfoque del grupo está totalmente puesto en el partido del viernes. “Sobre la cinta de capitán, el ‘profe’ me la tiene que poner, pero no estamos pensando en eso, sino en el partido del viernes, que es más importante”, añadió, dejando ver su compromiso con el trabajo colectivo por encima de cualquier protagonismo personal.

La Selección Peruana, que atraviesa una etapa de transición, ha sumado varias caras nuevas en esta convocatoria. Araujo valoró la llegada de jóvenes como Felipe Chávez o Juan Pablo Goicochea, quienes buscan ganarse un espacio en el equipo. “Siempre que hay rostros nuevos se los va a recibir con cariño. La selección está abierta para todos, y esta nueva camada debe brindar ganas, humildad y sacrificio para que el grupo se haga fuerte”, manifestó.

El exjugador de la MLS sabe que los amistosos no son simples partidos, sino oportunidades para fortalecer la identidad de la selección y consolidar el trabajo del nuevo comando técnico. En ese sentido, resaltó la importancia de aprovechar cada convocatoria, sobre todo para los jugadores que recién comienzan su recorrido con la bicolor.

Además, el defensa nacional fue claro al referirse a la trascendencia de este llamado. “Esta convocatoria es muy importante para nosotros. Si para alguno no lo es, no se puede hablar, pero acá dentro es importantísima”, afirmó con tono tajante, marcando distancia de cualquier comentario que minimice el encuentro frente a Chile.

El zaguero añadió que vestir la camiseta del Perú siempre debe generar orgullo y motivación, sin importar si se trata de un amistoso o de un torneo oficial. “¿Quién no quiere estar en la selección? ¿Quién no quiere vestir estos colores aunque sea en el entrenamiento? A los que les toque no jugar o debutar contra Chile, este partido es importantísimo”, concluyó.

Miguel Araujo llegó a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming de Movistar TV App. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR