De los peruanos, guarda los mejores recuerdos. Gran amigo de Edison Flores, Raúl Ruidíaz y Andy Polo, Sebastián Vegas rememora algunos pasajes cuando estuvieron en el Monarcas Morelia. Y a 17 días del partido frente a la Selección Peruana, por la fecha 3 de las Eliminatorias a Qatar 2022, el lateral izquierdo de la ‘Furia Roja’ habla un poco de todo con César Vivar: de la actualidad del equipo, del VAR en las Eliminatorias y también del ‘Clásico del Pacífico’.

¿Cómo estás?

Bien, contento con el equipo y con el cambio de ciudad. Estoy muy feliz por las nuevas exigencias, por llegar a un club tan importante como lo es Monterrey, y con la expectativa de lograr cosas importantes acá.

En un principio, algo de nostalgia por lo que había sido ese momento de tu carrera en Morelia con compañeros peruanos. Has estado con ellos, tienes una gran relación con Edison Flores, estuviste también con Raúl Ruidíaz. En un primer momento, eso dolió, pero uno tiene que acostumbrarse, porque el futbolista vive de estos cambios…

Sí, somos parte de los cambios. Me tocó compartir con muchos compañeros y con los peruanos (Ruidíaz, Polo y Flores) hicimos una linda amistad. Pero nos vamos separando, se van tomando caminos diferentes y es parte de la amistad perdura con el tiempo. Estoy muy contento de que a ellos les esté yendo de buena manera en sus respectivos clubes.

Estuviste también en el matrimonio de Edison Flores. ¿Ha dejado alta la valla con ese matrimonio? Te has dicho si hay que invertir esto, está complicado…

No (risas), yo siempre se lo he dicho a él, que la boda de él va a hacer la mejor boda que yo haya asistido en mi vida. Deja la valla muy alta (risas).

Sabías y estás al tanto un poco de lo que le ocurrió en la MLS: el futbolista está también inmerso en este tipo de lesiones, pero que te pase algo en el rostro es complicado…

Sí, estuve en contacto con él cuando pasó esto, me asusté un poquito. Pensé que iba a hacer súper grave, pero dentro de todo se pudo recuperar muy rápido. Fue importante el cuidado que tuvo en casa, la buena intervención médica y el profesionalismo de él para recuperarse rápido y ya lo tenemos en las canchas de nuevo.

Tengo que decirte que soy hincha de Monterrey, por el cariño que le tengo a Edison Flores y la amistad que tengo contigo era del Monarcas Morelia. Hoy tengo que ser del Monterrey, porque además un tío mío (Edgar Vivar) decía en el Chavo del 8 “Monterrey”.

Sí, es un equipo con mucha historia. Su hinchada es una de las más apasionadas de México.

Y te sigues cruzando con más peruanos: Pedro Aquino, Yoshimar Yotún y Santamaría. Hay peruanos en la Liga MX, te topas con ellos a cada momento…

Sí, me toca jugar esta semana con Yotún. Respaldo lo que dices, habla del trabajo que están haciendo, de que están en una liga competitiva y haciendo buenas actuaciones. Son muy buenos jugadores.

Hablemos de Chile, porque arrancó la eliminatoria y tú eres parte e imagen de este nuevo proceso: la nueva cara de ‘La Roja’. Creo que es un Chile protagonista, pero con solo 1 punto, no les tiene que haber gustado esta fecha doble, además por el uso VAR…

Sí, es una lastima que haya terminado esta fecha doble solo con un punto, pero tratamos de mirar el vaso medio lleno. Creo que el equipo siempre trató de ser protagonista, tanto en Uruguay como en Chile. Nos tocó hacer muy buenos partidos, pero pasan cosas como con el partido con Uruguay que ya sabrán lo que pasó, que se ha mencionado mucho y que claramente sentimos que nos perjudicaron, pero son cosas que ocurren en el fútbol.

En Perú nos quedamos con un punto y también fuimos perjudicados por el VAR. Brasil no necesita de eso, pero, ¿cuál es tu conclusión de cómo se está utilizando la tecnología? De hecho, Chile y Perú han terminado perjudicados por el VAR

Sí, es un tema complicado, porque bien en algunas ocasiones es de mucha ayuda y en otras te deja fuera de onda, porque no sabemos los criterios en los que se utilizan. Va muy de la mano con lo que el árbitro diga, con lo que la persona encargada quiera interpretar y decidir en cuanto a la situación. Entonces me parece que es un tema complicado, que se debe mejorar y que ojalá no haya ningún perjudicado más en el resto de las clasificatorias.

Viste los partidos de Perú. ¿Te gustó lo que está haciendo la selección de Gareca?

Sí, Perú es un equipo que creció mucho. Tiene jugadores muy dinámicos y están pasando por buen momento. Es una selección de respetar, es una selección que se para y juega en el lugar que sea, tienen personalidad y por la calidad de sus jugadores, siempre da qué hablar.

Eso es verdad; por eso, nos molestó mucho sin hablar de la nacionalidad, porque nos tocó justo que Bascuñán -el chileno- sea el que nos meta un poco la mano, pero creo que termina siendo el VAR el que nos complica, pero no hay que victimizarse, porque selecciones como Chile y Perú no pueden detenerse con el tema del arbitraje. En ese sentido, ¿sientes que Chile se enfrentó a dos rivales que seguramente estarán en el Mundial (Uruguay y Colombia)?

Sí, pero también las Eliminatorias son especiales, porque te toca ir de visita a lugares complicados. Creo que puede haber favoritos, pero cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa nos puede sorprender. Yo creo que se le tiene que mirar con el debido respeto a todas las selecciones, hay que trabajar de la mejor manera para poder llegar de la mejor manera a los partidos. Entonces creo que en vez de tener tanto favoritismo por alguno, darle la mayor importancia a cada partido, cada punto y cada rival.

¿Jugar contra Perú y de local, es una ventaja para Perú, porque ese estadio es especial, el de Santiago y más en un clásico? Yo creo que es una ventaja ligera para Perú…

Sí, me parece que el fútbol cambia en todos lados. La localía y cuando vas de visita, el jugar sin público, porque no tienes al jugador extra que te está presionando, molestando o hinchando. Me parece que no solo para Perú, sino para cada selección que va de visita, puede ser algo diferente, tanto como para la selección hasta como para los mismos árbitros.

Reinaldo Rueda te utiliza tanto de central como de lateral izquierdo, ¿qué es lo que te pide puntualmente?

No es muy diferente a lo que la selección viene haciendo. La selección, desde hace un tiempo atrás, es una selección muy dinámica que trata de salir siempre con el balón por el suelo, luego trata de presionar mucho y con muchas ganas de ir hacia adelante. Es un poquito de lo mismo que viene haciendo la selección, tanto de central como de lateral.

Hoy, Carrillo en Perú encontró el gol, es el goleador de la Eliminatoria, con Neymar y Suárez. Si te toca de lateral por izquierda o de central, te va a tocar enfrentarlo. ¿Ya lo estás observando?

Es un jugador que todos conocemos. Se conoce porque está haciendo bien las cosas en la Selección, y por la naturaleza de que los futbolistas vemos fútbol, vamos viendo todo. Me parece que con el debido respeto que se merece el club, es tener la mente puesta acá y cuando venga el momento de la Selección, ya nos concentraremos de lleno en la Selección.

Por el lado izquierdo, Perú tiene el ‘chocolate’, el toque entre Trauco, Yotún y Edison, pero por el sector derecho, el que tú defiendes, tenemos la impronta de Carrillo y la velocidad de Advíncula, que también lo han sufrido en Chile, sobre todo en el amistoso en Miami y en la Copa América.

Sí, son jugadores muy rápidos con mucha dinámica, pero también siento que nosotros tenemos buenos jugadores por ese lado. Va a hacer un lindo duelo.

En Chile, al margen de este cambio generacional que trata Rueda, y también aprovechando los microciclos que hace, se apoyan mucho en la experiencia de Medel, Alexis y Vidal.

Sí es importante, como hablan del proceso de cambio, de que vienen jugadores jóvenes, de que también hay jugadores con mucha experiencia, que han tenido muchas participaciones en Selección y que han logrado cosas importantes con el país.

¿Quieres que esté Flores? Gareca lo va a llamar, pero hay que ver si le dan permiso en el DC United, ¿quieres encontrarte con tu amigo o mejor que Perú tenga esa baja?

Quiero encontrarme con él, hace mucho tiempo que no lo veo. Creo que sería un lindo reencuentro, y aparte que es bueno que siempre haya buenos jugadores en cancha. Me parece que mientras más buenos jugadores haya, el espectáculo va hacer mejor.

¿Has conversado con él sobre este tema?

Estuvimos hablando. Me imagine que estaba un poquito molesto por la decisión, pero bueno es momentáneo, es un poquito de bronca, pero a la vez es limpiar rápido, porque el fútbol no te permite quedarte con eso. Sí, me expresó un poquito que estaba molesto, pero queda esperar que para la siguiente lo puedan liberar y pueda viajar sin problemas.

¿Habrá apuesta con Edison o prefieren no meterse en ese tema?

(Risas) Lo vamos a tener que conversar. Si él lo quiere hacer, lo podemos hacer, pero no solemos apostar, porque más bien nos podríamos molestar durante bastante tiempo (risas).

También tienes una relación con Andy y Raúl. Yo lo entendí cuando visité Morelia, ¿qué tan importante fue Ruidíaz en Monarcas Morelia?

Me parece que fue el último ídolo de la institución antes de que pasara todo esto. Raúl es una persona muy importante, porque salió dos veces campeón goleador y aparte él hizo un gol muy importante cuando nos salvamos del descenso. En un momento donde parecía que estábamos descendidos, donde parecía que no había más esperanzas, él marcó un gol donde parecía que se estaba cayendo, un gol donde no se explica como pasa, un gol al minuto 93, y el equipo se salva. Es un momento histórico en la institución en donde la gente siempre lo va a llevar, y todos los que estuvimos en ese momento, lo vamos a recordar con mucha emoción.

Que te vaya de la mejor manera en el fútbol mexicano y con tu selección. Y el 13 de noviembre estarás jugando y esperando que gane Chile, yo estaré con Perú y después nos comunicaremos, pero ojalá te encuentres con Edison. Siento que va hacer el encuentro de dos grandes amigos. Vas a haber a Andy Polo, Ruidíaz, de eso se trata el fútbol, son 90′, esto no es una guerra, ganará el mejor…

Como tú dices, esto no es una guerra, son 90′. También tengo gente que aprecio mucho en Perú, entonces lo mejor para todos, para nosotros también. En ese partido, somos rivales y siempre vamos a tratar de que Chile gane el partido y que nosotros salgamos victoriosos, pero de ahí, pasado los 90′, las amistades siguen, deseándole lo mejor a todos.

La última, juega la estadística de los últimos 3-0 para Perú o juega más la estadística Chile manda en los últimos enfrentamientos de Eliminatorias. ¿Eso juega en la cabeza del futbolista o se saca cuando juegue el partido?

Se saca cuando desde ya las estadísticas, si no es el ahora. Y el ahora dice que tienen que viajar a Chile y jugar en nuestra casa y nosotros vamos a hacer lo imposible por sacar los tres puntos.