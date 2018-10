Perú ante Chile no se puede dormir. Reinaldo Rueda mandará al terreno de juego a su mejor once para enfrentar a la Selección Peruana. El técnico de la 'Roja' no contará con Alexi Sánchez, pero tendrá a su pilar Arturo Vidal. Mientras tanto, Ricardo Gareca se las ingeniará para armar un equipo titular sin Jefferson Farfán, quien se lesionó a pocos días del duelo amistoso, el cual se jugará en el Hard Rock Stadium (Miami) desde las 7:30 p.m.



La Selección Peruana, que dirige Ricardo Gareca, no sabe lo que es un triunfo ante la Selección de Chile desde el año 2013, cuando (con gol de Jefferson Farfán) la bicolor se impuso por la mínima diferencia en el Estadio Nacional.

Perú vs. Chile: las polémicas y burlas más recordadas del Clásico del Pacífico [FOTOS/VIDEO]



Es más, de los últimos trece enfrentamientos entre la Selección Peruana y Chile, los ahora dirigidos por Ricardo Gareca solo pudieron imponerse en una ocasión, siendo las doce ocasiones restantes, victorias del país sureño.

