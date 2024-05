La selección peruana Sub-20 sigue preparándose con amistosos en Videna. A propósito de esto, ‘Chemo’ del Solar dio su lista de convocados y también alzó su voz de protesta debido a que algunos clubes no cedieron a sus jugadores, cuestión que ya había ocurrido previo al Preolímpico disputado en Venezuela. Al respecto, Depor conversó con periodistas deportivos de otros países de la región para conocer cuál es la situación de sus selecciones sub-20 y si presentan o no los mismos problemas con los clubes de sus respectivas ligas.

Marcos Villaobo - periodista deportivo en Perfil y La Nueva Mañana (Argentina)

“ En Argentina no hay obligatoriedad, pero sí un “pacto” entre los clubes que conforman la AFA en ceder a sus futbolistas y que se suele respetar. Lo que pasa es que en la actualidad la Sub20 está integrada, también, por muchos “europibes”, que son jugadores argentinos que militan en Europa o que directamente nacieron allá, pero tienen raices argentinas. Por eso, las citaciones suelen tener trabas de los clubes europeos para traerlos y se necesita de los que juegan en los clubes argentinos.

En la actualidad la Sub 20 está dirigida por Javier Mascherano, quien ha sido muy cuestionado en el cargo. Viene trabajando bien, pero los resultados no se pueden apreciar en la cancha como debería o como se esperaba. Hay juveniles muy interesantes todo el tiempo apareciendo en nuestro país y eso, también, provoca que la vara esté alta”.





Álvaro Alfaro - periodista deportivo en Deportes 13 (Chile)

“ En Chile, los clubes no están obligados a ceder a los jugadores pero se suele hacer. Actualmente dirige Nicolás Córdova y es difícil hacer una evaluación sobre el trabajo porque muchos de los amistosos de la Roja Sub 20 no son transmitidos.

El año pasado habían expectativas en el Sudamericano de Colombia, pero Chile fracasó. El equipo nunca encontró un funcionamiento y hubo muchos rendimientos individuales bajos. Sobre las bases sólidas en el fútbol, acá en Chile existe la regla del Sub 21. Los equipos están obligados a alinear por un mínimo de 1.890 minutos en todo el año a uno o varios jugadores Sub 21.

La idea de esta regla era promover el uso de jugadores juveniles, pero no salió como se esperaba. Muchos juveniles terminan debutando por urgencia o cumplir con los minutos que exige el reglamento. Sobre la competitividad, el próximo Mundial Sub 20 se realizará en Chile. Entonces no está esa “urgencia” por clasificar ”.

Federico Villalba - periodista deportivo en Entretiempo de NPY (Paraguay)

“La sub-20 de Paraguay no tiene técnico todavía. Se habló de Carlos Jara Saguier que es el actual técnico de la sub-23 que va a dirigir los Juegos Olímpicos y se está esperando ver la campaña que haga ahí. También hay un rumor de que, dependiendo de cómo le vaya a Paraguay en los Juegos Olímpicos y Copa América, Jara Saguier pueda reemplazar a Daniel Garnero para las Eliminatorias, quien ya no tiene tanto sustento.

En tanto a si hay obligación de ceder o no, la respuesta es sí. Hay un acuerdo entre los clubes y la selección paraguaya en el que tienen la obligación de cederlos tanto para entrenamientos como para partidos. Es un tema eso, sobre todo en la última parte del año previo al torneo sub-20 porque, si hay alguno que destaca y su club está peleando el torneo, por ahí que se llega a un acuerdo de que no vaya determinada fecha, sino la semana siguiente, depende de cada caso.

En el torneo local, desde el 2014 se implementó un reglamento que obliga a los clubes a poner un sub-20 y, desde ese año, nunca más clasificamos a un Mundial sub-20. Con el paso del tiempo, ese reglamento fue modificándose pero nunca se le encontró la vuelta para fines prácticos. Los dirigentes indican que sirvió para transferir jugadores, pero ese no debería ser el fin de la regla. Esa sería una conveniencia de cada club, no el objetivo general que es el éxito de la selección paraguaya.

Ahora el reglamento habla de incluir jugadores juveniles por 800 minutos en el torneo, el año pasado en el Apertura fue sub-20 pensando que clasificaríamos al Mundial de la categoría, para el Clausura fue sub-18 y se complicó mucho más. Ahora es un sub-19 porque se piensa el Sudamericano Sub-20 del 2025. En general, creo que no hay una base sólida formativa, está mal organizado y hoy en día ni siquiera tenemos un técnico. La prioridad más próxima en tanto a juveniles es tener una medalla en los Juegos Olímpicos”.

Stefany Álvarez - periodista deportivo de TVL (Venezuela)

“El torneo de juveniles está desde la sub-15 a la sub-21 de manera bastante ordenado y formal. En Venezuela han tenido éxito por categorías inferiores debido a esa constancia y todos los años, a partir de ese torneo, salen jugadores para las reservas o primera división de clubes que, al final, alimentan a la selección mayor.

En tanto a la Sub-20, trabaja muy de la mano con la mayor y no son ajenas. De hecho, respecto a si ceden o no jugadores, siempre lo hacen. Los clubes siempre prestan a sus futbolistas porque, finalmente, les conviene y es muy importante que sus futbolistas se fogueen con la selección mayor. Es crucial tanto para ellos como para las selecciones, eso lo entienden muy bien.

Hay una base sólida, Venezuela hace un esfuerzo enorme por eso, por sus juveniles, sobre todo luego del éxito del Mundial Sub-17. Antes había una norma de juvenil en la que tenía que haber obligatoriamente un futbolista sub-20 en cancha, cuando llegó Pékerman, se eliminó esta norma, pero se creó el torneo venezolano junior que es bastante positivo y completo, aunque debería tener más difusión televisiva o por programas digitales”.

¿Qué jugadores no fueron prestados a la Sub-20?

En total son cinco los jugadores que no han sido cedidos por sus clubes a la Sub-20: Víctor Guzmán de Alianza Lima; Ian Wisdom, Maxloren Castro y Alejandro Pósito de Sporting Cristal; y Eslyn Correa de Cusco FC. Universitario de Deportes no iba a prestar a Álvaro Rojas, pero finalmente los cremas cambiaron de parecer y el jugador se sumará a los entrenamientos de la selección peruana. Por otro lado, Jean Lara de Cantolao recién se integrará a las prácticas el lunes 6 de mayo, un día antes del primer partido ante Costa Rica a disputarse este martes en la Videna.





