El ex asistente técnico de José Guillermo del Solar en la selección peruana de fútbol, habló con Depor sobre la actualidad deportiva del ‘equipo de todos’ bajo la conducción técnica del ‘Cabezón’, su gran amigo. También recordó el debut de Carlos Zambrano con la ‘rojiblanca’, la vigencia de Paolo Guerrero, quien juega en el equipo donde nació futbolísticamente y es hincha: Racing Club de Avellaneda.

Como ex defensor del equipo ‘celeste’, el argentino destacó la labor del zaguero brasileño Ignácio da Silva, a quien sigue en la Copa Libertadores y espera que se consolide en el once de Tiago Nunes.

La amistad con Juan Reynoso nació en la ‘U’ y se fortaleció con el tiempo. ¿Qué opinas del actual seleccionador?

Cuando Juan llegó a Universitario era jovencito, tenía 23 años, venía de Alianza Lima, donde pese a su edad ya tenía un nombre. Brillante como futbolista, y ahora como entrenador. Uno lo sigue desde que empezó. Tuvo mucho éxito en México, me pone muy contento. Haré muchas fuerzas para que siempre le vaya bien. El ‘Cabezón’, la verdad, que fue maravilloso el tiempo que compartimos en la ‘U’. Se ha capacitado y rodeado de gente muy capaz, si está en la selección es por méritos propios, nadie le regaló nada. El ‘Conejo’ también debutó al lado mío (Sporting Cristal), en la ‘U’ estaba ‘Pepe’ Espinoza, también debutó cuando estábamos con Juan en la ‘U’. Siempre traté de inculcarle lo que es esta carrera, ser muy profesional. Trabajábamos los trabajos específicos como centrales para que les sirva a futuro no solo en el fútbol, sino también en la vida.

Fuiste asistente técnico de ‘Chemo’ del Solar en la selección peruana. Actualmente hay futbolistas como Carlos Zambrano, ‘Orejas’ Flores, Andy Polo, entre otros, quienes debutaron con ustedes sea en la ‘rojiblanca’ o en Universitario de Deportes...

Cuando ‘Chemo’ llama a Zambrano a la selección, primero lo cita, no me olvido nunca, íbamos a jugar un amistoso ante Costa Rica en Iquitos, él hizo un gol de cabeza y gana Perú 1 a 0. Un chico que, al mes y medio debuta contra Argentina y parecía que jugaba en su barrio. Cuando lo vi entrenar se lo comenté a ‘Chemo’, era alucinante. Su personalidad a la hora de jugar por Perú ante Argentina, parecía que jugó una ‘pichanga’ en su barrio. Eso se lo vi a pocos futbolistas, el ‘Conejo’ Rebosio también era igual. Le daba lo mismo jugar de visita ante 70 mil hinchas que en su barrio. Lo mismo sucede con Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Juan Vargas, los chicos que estaban en el exterior.

Seguiste los pasos de Carlos Zambrano en Boca Juniors, ahora en Alianza Lima...

Hablaba con gente de fútbol y les decía que Zambrano era el jugador idóneo para jugar en Boca. Igualmente Paolo Guerrero, quien ha venido a Racing, pero en un momento se le nombró para venir a Boca. Es un jugador típico de Boca. Ahora hincho por Paolo todos los fines de semana para que le vaya bien con Racing, el club más grande del mundo.

‘Chemo’ del Solar, ahora como Jefe de la Unidad Técnica de Menores en la selección peruana de fútbol, está captando en cada rincón del país a jóvenes talentos...

Es un técnico que se ha formado por el Real Madrid, después pasó por el Villarreal, así que es un profesional con una formación alucinante. Yo lo conocí en Sporting Cristal. Tiene mucha capacidad, nunca flaqueaba en nada. Después te puede ir bien o mal en un club, pero me alegra que ‘Chemo’ esté en ese lugar como Jefe de la Unidad Técnica de Menores. En Perú hay muchos chicos dispersos por todo el mundo, como pasó con Lapadula. Seguramente ‘Chemo’ debe estar buscando a nivel mundial a nuevos chicos ya sea para selecciones juveniles o mayores.

Hace poco ‘Chemo’ comentó en una entrevista que le hubiese gustado dirigir a la selección peruana con mucho más experiencia...

En ese momento ‘Chemo’ venía de Europa, yo me encuentro con él en Sporting Cristal, estaba en un ciclo muy exitoso. Es muy difícil decirle que no a la selección de tu país. Yo me pongo en el lugar de ‘Chemo’ y no es sencillo decirle no. Después son grupos humanos, te puede ir bien, regular o mal, pero sin duda que se dio íntegro en la selección, dio lo mejor. Todos intentamos dar lo mejor en donde estemos trabajando. Es eso lo que seduce a tomar una selección. ‘Chemo’ es una persona muy inteligente, tiene una sabiduría enorme.

Edison Flores regresó a Universitario, necesitaba continuidad para no alejarse de la selección, y se reencontrará con Andy Polo...

Debutaron a los 16 años. Es bueno que ‘Orejas’ vuelva para que el ‘Cabezón’ lo siga teniendo en cuenta para la selección mayor. Es un buen elemento. Lo verá permanentemente, le servirá mucho para las Eliminatorias. Andy tiene el ADN de Universitario, el jugador de la ‘U’ tiene ese plus para jugar en ese club.

¿Qué te pareció la remontada de Sporting Cristal ante The Strongest en La Paz?

Consiguió un resultado fantástico y en inferioridad numérica, más allá del planteo en La Paz, el equipo defendió bien, el arquero estuvo impecable. Sigo a Cristal, le tocó una zona difícil, pero ahora habrá que esperar que viaje a Brasil para enfrentar a Fluminense.

Siempre que juegan los ‘celestes’ en Copa Libertadores, los hinchas reviven los recuerdos del subcampeonato del 97...

En aquel momento era hacerse fuerte de local, tratar de sumar de local para rescatar algo afuera. De perder de visita hacerlo con la mejor cantidad de goles posibles. Fíjate que River Plate la tiene complicada, pues le hicieron cinco goles en Brasil. Ya cuando pasas a octavos es otra cosa, por eso hablo de hacerse fuerte en tu localía. Ahora Cristal tiene que cerrar de visita, sabemos que los equipos brasileños tiene un gran presupuesto, son altísimos, hasta más que un equipo argentino. Eso sin duda a la hora de competir se nota, tienen jugadores de mucha jerarquía. Tienes que jugar a un nivel individual muy importante para potenciar al grupo. Si todos juegan seis a siete puntos, eso potencia al grupo. Cuando eliminamos a Vélez en octavos, ahí dimos el golpe de autoridad. Empatamos en Lima, Vélez era muy poderoso, pero hicimos un gran partido de visita. Éramos muy fuertes de local.

Tú fuiste uno de los últimos centrales extranjeros de Sporting Cristal que dejó huella y lo ganó todo. ¿Sigues al brasileño Ignácio da Silva?

Lo sigo, este chico está muy bien, es un buen zaguero central. Yo, por ejemplo, tuve la posibilidad de jugar en clubes con grupos como la ‘U’ y Cristal. Mira, en la ‘U’, estaba Juan Reynoso, estaba creciendo futbolísticamente, yo tenía 26 años. Nos complementamos muy bien. En Sporting Cristal, tenía a ‘Pepe’ Soto, seleccionado, jugábamos con línea de tres. Después se fue y estaba el ‘Conejo’ Rebosio, Manuel Marengo, más allá que yo era el jugador más grande que los demás, tenía buenos compañeros de zaga el lado. Tuve la posibilidad de estar en planteles muy importante y eso potencia lo colectivo. Este chico (Da Silva) está muy bien, ojalá logre consolidarse en el club y hacer una carrera en Cristal. En los clubes que estuve, más allá del rendimiento deportivo, me hicieron sentir muy bien en la ‘U’ y en Sporting Cristal, muy buenas personas. Me hicieron sentir muy cómodo. Los clubes me hicieron muy bien desde el primer día que llegué al Perú.

¿Actualmente sigues vinculado al fútbol?

Sí, uno siempre ha seguido trabajando en menores. Tuve la posibilidad de estar años en un club como Atlético Rafaella, en la César Vallejo aprendí muchísimo, pero uno sigue aprendiendo constantemente. Es apasionante. Me gusta mucho el tema de menores, pero son pocos los clubes que apuestan. Es todo un proceso.





