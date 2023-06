Desde que la selección peruana volvió a jugar un Mundial en Rusia 2018 de la mano de Ricardo Gareca, el promedio de edad ha ido en aumento. Esto es normal, porque los jugadores que comúnmente son convocados y forman la base de la bicolor van ‘envejeciendo’; y la media, por consiguiente, aumenta a cada año (ver cuadro). No obstante, el reto del técnico de turno está en equilibrar ese desbalance para sostener su proceso; es decir, sumar a nuevos futbolistas jóvenes con buen nivel que puedan reemplazar a aquellos que van de salida, de manera que exista ese recambio generacional hacia el futuro.

Así se movió el promedio de edad en la bicolor

Competición Media Rusia 2018 26.95 Repechaje Qatar 2022 29 Gira asiática (Corea y Japón) 29.20

Por ejemplo, cuando Gareca tomó el mando de la selección en 2015, cogió la base que dejó Sergio Markarián, su antecesor, y se apoyó en los más experimentados del grupo, como Paolo Guerrero y Alberto Rodríguez. En un inicio, el ‘Tigre’ evitó referirse a la necesidad del recambio en la bicolor y era lógico, porque su objetivo fue siempre llegar al Mundial. “Quiero dejar en ningún momento hablé de eso. La selección no está en un periodo de renovación. Llamamos al que esté mejor”, sostuvo en ese entonces. Pero las cosas se fueron dando, Perú clasificó a Rusia 2018 y Gareca fue sumando jugadores a su proceso, como son los casos de Renato Tapia, Edison Flores y Andy Polo.

Luego, camino a Qatar 2022, fue evidente la necesidad de echar mano de los más jóvenes para sostener su segunda etapa en la bicolor. Gareca ya tenía una base anterior y a ese grupo se sumaron futbolistas como Marcos López, el único Sub-23 de ese proceso y titular durante las últimas Eliminatorias. Después, no hubo más. Lo que sí hubo fue que aquellos jugadores que alternaron poco rumbo a Rusia 2018 adquirieron mayor protagonismo camino a Qatar 2022 (Sergio Peña, Wilder Cartagena, entre otros); pero el promedio de edad aumentó de igual manera (ver cuadro de arriba). Entonces, ¿hubo realmente un cambio generacional?

“Los cambios generacionales se van produciendo naturalmente y de acuerdo a lo que uno va observando. Las cosas fluyen. Hay momentos en que jugadores que fueron figuras importantes, por diferentes razones, se van por apariciones importantes de jóvenes. No es que a mí se me ocurra hacer cambio generacional”, explicó Gareca en 2021, justo en plena competencia en las Eliminatorias.

En ese sentido, lo que sucederá con Reynoso será algo similar a lo que pasó con Gareca; es decir, apelar al “que todo fluya”, como si encontrar nuevos jugadores para la selección se tratase de algo ocasional. Si aparecen, es obvio que serán convocados. Y si no, ¿alcanzará con lo que tenemos para clasificar al próximo Mundial? El cambio generacional no depende de la suerte ni del destino, sino del trabajo que se hace desde la FPF en las selecciones menores, donde casi siempre hacemos papelones, y en los clubes profesionales, cuyas canteras alimentan a la selección mayor. Con un universo de jugadores reducido, es más difícil llegar a ese recambio. Y por eso lo que consiguió Gareca tuvo mucho mérito, porque con poco hizo mucho.

Ahora, con Reynoso al mando de la selección, el panorama también pinta complicado. Quienes fueron los protagonistas de las últimas dos Eliminatorias ya superan los 30 años, algunos están de salida y otros no mantienen el mismo nivel. Pero la preocupación está en los que vienen después, en aquellos que liderarán a la bicolor del mañana, porque no hay de dónde escoger. El ‘Cabezón’ tiene la intención de hacer un recambio acompañado de buenos resultados; sin embargo, eso no siempre sucede. Basta con ver a Chile o Paraguay, que atraviesan una situación similar a Perú y no fueron a Qatar 2022. Entonces, hay que ver hasta dónde resiste esa intención del DT. La prioridad, creo que para la gran mayoría de peruanos, es clasificar a Norteamérica 2026. Y si se da con nuevos rostros en la selección, bienvenido sea.

