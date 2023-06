Aunque las comparaciones son odiosas, y probablemente para muchos el ‘Bambino’ está a kilómetros de distancia de emular el brillante juego de ‘Perico’ León, la apreciación futbolística no resulta descabellada cuando proviene de una voz autorizada como el histórico ex jugador del Barcelona de España.

El campeón de América en el año 1975 también sacudió de las críticas a los mundialistas Paolo Guerrero y Christian Cueva, sociedad futbolística que espera ver jugar nuevamente en las próximas Eliminatorias. Felicitó a los blanquiazules por ganar recientemente el Torneo Apertura bajo la conducción técnica de Guillermo Salas, y no podía estar ajeno a pronunciarse sobre el tormentoso momento extradeportivo que vive su querido Deportivo Municipal.

La selección peruana está por jugar dos amistosos ante Corea del Sur y Japón, con la novedad del regreso de Paolo Guerrero con 39 años...

Ya tiene su edad, pero está bien. Yo espero que juegue estas Eliminatorias. Después hay jóvenes y otros de experiencia, que han jugado un Mundial. Yo lo veo con vigencia a Paolo, espero que no tenga lesiones y pueda seguir rindiendo. Paolo hizo mucho por Perú, deben apoyarlo, no solo a él, sino a todos los muchachos. Si vamos a estar en críticas, hablando de fulano, no avanzamos. Tenemos que apoyarlos.

Christian Cueva es otro de los jugadores que está de a poco recobrando su juego...

Siempre lo veo en Alianza Lima. Ha sido criticado, pero tiene mucha habilidad. Me gustaría volver a verlo con Paolo Guerrero, ya se conocen, y que jueguen en las Eliminatorias. Yo lo veo a Cueva cada vez mejor con Alianza, esperemos que también lo haga con la selección.

Gianluca Lapadula acaba de ser goleador de la Serie B con Cagliari y ascender a la Serie A de Italia...

Ese muchacho es un ‘Tanque’. Es un centro delantero que me gusta, fuerte, va bien arriba. Mete la cabeza, a mí siempre me gustó, es como ‘Perico’ León, Manuelito Mellán, gente que nos facilitaba el trabajo en la cancha. Lapadula es un jugador fuerte. ‘Perico’ la paraba con el pecho, era pícaro e impresionante.

El ‘Bambino’ le ha sumado esa picardía en el ‘equipo de todos’...

Claro, él se adaptó al juego de nosotros, el de Sudamérica. Aprendió no solo por el bien del fútbol peruano, sino también acaba de ascender en Italia.

¿Qué le genera que, nuevamente, haya un técnico peruano, en la selección peruana, como Juan Reynoso?

Tiene buen currículum. Hay que apoyarlo, es la única manera de salir adelante.

Guillermo Salas es otro técnico peruano que acaba de salir ganador del Torneo Apertura con Alianza Lima...

Espero que ‘Chicho’ siga creciendo, y tengamos un futuro entrenador de la selección. Se le dio la oportunidad y lo está demostrando. La gente de Alianza no debería de criticarlo, es un buen entrenador.

¿Preocupa el cambio generacional en la selección peruana?

En provincia hay muchos jugadores. Recuerdo a Héctor Chumpitaz, Juan Carlos Oblitas, José Fernández, entre otros. Hay que apuntar a los menores. En nuestro tiempo teníamos hasta cuatro equipos. ‘Jota Jota’ Muñante, Calatayud, jugaban ‘Perico’ León, y yo. Hay que ir a escoger jugadores a provincia. En otro lados ya están jugando en Europa con 17 años. Antes se preparaba a los muchachos con tiempo.

Su querido Deportivo Municipal está, una vez más, con problemas económicos. Los jugadores están que se alejan del club...

Lamentablemente Municipal siempre ha tenido problemas económicos, veo que muchos muchachos quieren dejar el club por falta de pagos. Ojalá lleguen a un acuerdo y Municipal no pierda la categoría. Hay jugadores que le tienen cariño al club, pero esperemos que haya tranquilidad para que puedan trabajar.

Aldo Olcese tiene una ardua tarea como presidente ‘edil’...

Tiene experiencia, así que esperemos se solucionen lo más pronto posible. Lo inmediato es que, los muchachos puedan trabajar con tranquilidad.

Se quedó sin volver a ver a Lionel Messi en Barcelona de España...

Ya creo que Lionel se quiere retirar el fútbol. Me hubiese gustado que acabe su carrera en el Barza, pero ellos son los que toman sus decisiones. Ojalá que no salga como lo hizo en PSG, y que tenga un retiro feliz.

¿Johan, su hijo, sigue estudiando en Barcelona?

Sí, está hace un año y medio. Está buscando un mejor futuro para tranquilidad de sus hijos, su familia. Está estudiando para ser entrenador. Ya prácticamente está acostumbrado a vivir en Barcelona. Tiene el apoyo de excompañeros que jugaron conmigo, ya está conversado. Está tranquilo, viviendo con su señora, así que deseo que le vaya bien.

