¿Qué opina sobre el proceso de la Selección Peruana al mando de Juan Reynoso?

Es un proceso muy justo. Los jugadores que la integran tienen una cierta edad, inclusive fue llamado nuevamente Paolo Guerrero. Si continúa jugando en Argentina y anota goles, puede darle una mano a la selección. Pero no es un jugador que pueda jugar casi todo el tiempo determinado de la partida.

¿Para usted Paolo Guerrero debe ser un recambio para el técnico de la Selección?

Yo creo que sí, pero si el entrenador lo ha llamado es porque sabe que le dará la una garantía que no le darán otros jugadores.

Entonces, para usted, cuál es el jugador que debe ser titular. ¿Gianluca Lapadula? ¿Raúl Ruidiaz?

Si no ha preferido llamar a Raúl Ruidíaz, es porque no le mira condiciones para incluirlo en la Selección. Si yo fuera el entrenador armaría una pre selección con jugadores jóvenes de calidad técnica y con los partidos amistosos determinaría cuál debe ser titular.

Cuando se dio a conocer esta convocatoria se dijo que no obedecía al recambio que se pregona. ¿Lo mira igual?

El recambio no se hace de la noche a la mañana. Se hace convocando a los jugadores que al entrenador pueden darle resultados. Ahora se convocó a jugadores que fueron la base del proceso antiguo, pero si no dan lo que el técnico quiere para el fútbol que desea en la selección, seguramente hará el cambio. Pero si este jugador me brinda más que otro jugador joven que no tiene la jerarquía para vestir la camiseta de Perú contra selecciones de otro nivel, entonces me quedo con uno o dos jugadores de la base anterior. No puedo descartar a Guerrero, Cueva, Advíncula, no lo puedo hacer, porque así no se arma una base. Porque si estos jugadores están a nivel óptimo, los dejo.

Guerrero opinó acerca de la convocatoria y fue puntual: “Es lo que hay”, precisó. ¿Piensa lo mismo?

- Lo que dice Guerrero está basado en todo lo que estamos hablando. Porque si yo como entrenador tengo a otro jugador que me dará más solución que Guerrero o Cueva ¿Qué hago? Pues no los llamo. Pero si el técnico cree que el jugador puede darle solución por el momento, si piensa utilizarlo 40 minutos, lo llama y no considera a otro.

Así mismo, el ‘Depredador’ ha defendido su convocatoria: “Yo a mis 39 años juego en el fútbol competitivo”, indicó. ¿Qué le parece?

Puede ser justo, porque juega en Argentina donde el fútbol es competitivo. Y el fútbol peruano puede ser bueno, la técnica puede superar barreras en el fútbol, pero al fútbol peruano le falta en lo físico y en lo táctico. El fútbol peruano es lento. Por ejemplo, un jugador con 40 años de edad y que jugó muchos años en Europa, viene a Perú y hace buen papel porque es más potente. El nivel del fútbol peruano es bajo. La preparación física es inferior a la de Europa. Jugador peruano que sale del país y vuelve, es porque no soporta. En cambio vienen jugadores viejos de Europa y acá hacen la diferencia, se pasean, y hasta pueden jugar cinco años más.

¿En qué momento de la carrera se encuentra Guerrero?

Guerrero es un profesional del fútbol. Le gusta el fútbol. A su edad (39) lo juega en Argentina y hace goles. Yo no soy Paolo, pero él se dará cuenta el momento en que decida dejar el fútbol. La edad avanza para todos. Aunque sea profesional, aunque ame al fútbol. Para todos llega y el cuerpo dirá cuándo es el momento. Cristiano fue para Arabia, pero ya no es el de Real Madrid. Por más profesional que sea el jugador, cuando llegas a una determinada edad el físico ya no te da para reaccionar como lo hacías hace muchos años atrás.

Últimamente Luis Advincula y André Carrillo jugaron de extremo y volante en sus respectivos clubes. ¿Hay que insistir en la selección?

Advincula es un lateral derecho potente que llega siempre como extremo. Carrillo se mete por el medio y deja el espacio para que suba Advincula. ¿Cuántas veces Advincula jugó de marcador y Perú logró hacer los goles? Reynoso puede darse cuenta sobre lo que puede darle cada jugador en determinado puesto. Para eso es el proceso.

¿En los últimos años algún futbolista peruano presentó nivel alto y tenía las características para ir a jugar en Europa?

Cuando fui a Perú, Kevin Quevedo jugaba en la reserva de la U y me gustó. ‘Ese será un buen puntero’ me dije. Tenía velocidad. Pero si le falta un poco de la cabeza (madurez), no llegará y seguirá en el fútbol peruano. Pizarro y Guerrero salieron jóvenes a Europa. Yo de Defensor Lima fui a México (Tigres) que es un fútbol superior al peruano...

Bryan Reyna, extremo de la selección, es joven y juega muy bien al fútbol. ¿La recomendación suya es que emigre pronto?

Lo único que puedo recomendar a todos los jugadores peruanos que tienen cualidad para jugar al fútbol es que tengan metas. Pero si desean continuar jugando en Perú y ser estrellas, perfecto. Un jugador peruano puede fijarse como meta ser el mejor del país, pero dos años consecutivos y jugando a nivel alto. Pero no me vengan con que no entrené bien, que me amanecí... El fútbol son metas. Por ejemplo, cuando yo jugaba en Boys a mì me quería Alianza Lima, Cristal y Defensor Lima. Opté por Defensor y gané el título.

Luego emigra a Tigres y se convierte en su ídolo. ¿Otros clubes se interesaron por usted?

Cuando estaba en Defensor Lima el presidente de Boca Juniors, Alberto J Armando, me buscó y dijo que quería contar conmigo. Luego me mete un cuento indicando que firmó con Héctor Bailetti (delantero de Defensor Lima). Yo le dije que iba a pedirle un poco menos que Bailetti, quien había jugado la Copa Libertadores, pero me dice que era un pibe, que no podía darme el dinero que pedí. Yo le dije que si no tenía la capacidad de pagar, muchas gracias. Me di cuenta que no era para irme a Argentina. Luego, hasta cuatro clubes de México se interesaron por mí, finalmente fui a Tigres donde logré varios títulos. Posteriormente fui a Europa siguiendo la meta que me tracé y que recomiendo siempre ejecuten los jugadores peruanos.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR