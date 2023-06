En las últimas semanas, alrededor de Sergio Peña no solo se habló de sus buenos registros con Malmö ni de su convocatoria para los amistosos frente a Corea del Sur y Japón, sino también de lo que ocurrió el pasado 18 de abril. Sucede que el mediocampista de la Selección Peruana fue intervenido por la Policía de Suecia, luego de dar positivo en un control de alcoholemia y sin licencia homologada; esto generó que la Fiscalía de ese país solicite pena de cárcel para el jugador de la bicolor. En medio de todo ese panorama, este miércoles se confirmó que fue condenado a servicio comunitario (50 horas efectiva).

“No me sorprende lo más mínimo. Un tribunal de distrito por unanimidad opta por no seguir la línea del fiscal y, para ser completamente honesto, todavía me cuesta entender cómo el fiscal podría pedir prisión en este caso”, sostuvo Abraham Zeito, abogado del volante del combinado bicolor, en diálogo con Sportbladet.

Sergio Peña recibió la noticia mientras se encontraba concentrado con la Selección Peruana, para los amistosos contra Corea del Sur y Japón -a desarrollarse el 16 y 20 de este mes, respectivamente-, los mismos que serán parte de la preparación del combinado blanquirrojo con miras al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas, rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

“Es una noticia muy tranquilizadora para Sergio, que está en la Selección Peruana y, por supuesto, está muy aliviado y feliz de que el tribunal no lo condene a prisión. Tiene hijos y significa mucho para él y la familia que ha estado muy preocupada. Me sorprendería mucho si hubiera una apelación del fiscal”, agregó el representante legal del jugador.

¿Cuándo serán los partidos de Perú?

La Selección Peruana viene entrenando en Seúl desde el domingo 11 de junio y, cuando se complete la delegación con los jugadores que militan en el extranjero, Juan Reynoso empezará a trabajar el esquema y variantes que planteará para estos compromisos amistosos en el continente asiático. Hasta la fecha el ‘Cabezón’ ha dirigido seis partidos con la ‘Bicolor’ y estas serán dos pruebas interesantes pensando en las Eliminatorias.

El encuentro frente a Corea del Sur está programado para el viernes 16 de junio desde las 6:00 a.m. (a las 8:00 p.m. en horario coreano) y se disputará en el Busan Asiad Main Stadium (Busan). Por su parte, el partido contra Japón está pactado para el martes 20 de junio desde las 4:55 a.m. (a las 6:55 p.m. en horario japonés) y tendrá lugar en el Panasonic Stadium Suita (Osaka).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR