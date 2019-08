Perú vs. Ecuador EN VIVO: se enfrentan el miércoles por los Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú vs. Ecuador EN VIVO | ONLINE | GRATIS | SEGUIR TRANSMISIÓN | VÍA MOVISTAR DEPORTES | LATINA TV | TV PERÚ | se enfrentan el miércoles 7 de agosto para definir a la selección que se quede con el séptimo puesto de la categoría de fútbol masculino en los Juegos Panamericanos Lima 2019. El duelo se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en el estadio de la Universidad Mayor de San Marcos y será transmitido por las señales de TV Perú, Latina TV y Movistar Deportes. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias por Depor.com.

La Selección Peruana llega al duelo ante su similar de Ecuador después de caer 2-0 ante Jamaica. Tras ese resultado, los dirigidos por Nolberto Solano quedaron sin opción de llevarse una medalla en estos Juegos Panamericanos y ahora luchan por el séptimo lugar.

"El equipo no tuvo la capacidad de superar las líneas rivales. No quiero poner excusas, pero el equipo no supo plasmar las ideas por el tiempo. Asumimos con responsabilidad y, hoy, nos faltó carácter", sostuvo Nolberto Solano en conferencia de prensa.

Por otro lado, el cuadro tricolor también cayó ante México (2-0) en el último partido que disputó. Anteriormente perdió ante Argentina (3-2) y obtuvo un empate ante Panamá (1-1).

Ambas selecciones llegan a este enfrentamiento sin haber conseguido una sola victoria en lo que va de los Juegos Panamericanos por lo que darán todo de si en este último partido para darle una alegría a sus respectivas hinchadas.

Perú vs. Ecuador: canales de transmisión



Perú: Movistar Deportes (canal 19), Latina, TV Perú

Ecuador: Ecuavisa

Argentina: TV Pública Argentina y TyC Sports

Brasil: Rede Record

Canadá: Univisión Canadá, CBC-Radio Canadá

Chile: Chilevisión, Canal del Fútbol

Colombia: Win Sports, Claro Sports, FOX Sports

Costa Rica: Repretel

Estados Unidos: ESPN Deportes, Univisión

Honduras : Tv Azteca Honduras, Todo Deportes TV

México: Claro Sports, ESPN, Televisa

Paraguay: Latele y Tigo Sports

Puerto Rico: ESPN Deportes

Uruguay: Canal 43 y VTV

Venezuela: Venevisión

Perú vs Ecuador: horarios en el mundo

Perú - 10:00 a.m

Ecuador - 10:00 a.m

Colombia - 10:00 a.m

México - 10:00 a.m

Estados Unidos - 10:00 a.m

Jamaica - 10:00 a.m

Venezuela - 11:00 a.m

Bolivia - 11:00 a.m

Chile - 11:00 a.m

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

Brasil - 12:00 p.m.

Perú vs Ecuador: posibles alineaciones

Perú: C. Cáceda. G. Chávez, E. Rabanal, J. Huerto, J. Guivin, J. Pretell, Y. Oliva, K. Quevedo, L. Acuy y M. Montes.

Ecuador: Cevallos, Hernández, Porozo, Vallecilla, Minfa, Cifuentes, Alcívar, Rezavala, Naula, Vivar, Campana.

