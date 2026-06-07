La Selección Peruana aterrizó en territorio mexicano con los ánimos a tope tras romper su mala racha, pero consciente de que el verdadero termómetro futbolístico está por comenzar. El combinado patrio dirigido por Mano Menezes dejó atrás la victoria en Estados Unidos, frente a Haití, para enfocarse de lleno en su segundo y último compromiso de la exigente fecha FIFA de junio. En tierras aztecas, la ‘Bicolor’ medirá fuerzas ante una poderosa Selección de España que se perfila como firme candidata mundialista, un desafío mayúsculo que pondrá a prueba la solidez del renovado proyecto.

El arribo de la delegación incaica a Puebla, ha tenido como prioridad el descanso del plantel tras el desgaste físico acumulado en el viaje. El comando técnico brasileño tiene planificado realizar trabajos de recuperación en las primeras horas para luego saltar al campo de entrenamiento del Estadio Cuauhtémoc a fin de pulir la estrategia táctica.

Tal como lo había anticipado el estratega de la escuadra nacional, se prepara una auténtica revolución en este partido. La intención principal de Menezes es ejecutar diversas variantes respecto al equipo que arrancó el duelo anterior, pero también resaltando que se ha estipulado hasta 11 cambios durante el avance del duelo.

El primer triunfo de la selección peruana en la era Mano Menezes llegó ante Haití. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El combinado español representa un reto mayúsculo por su asfixiante posesión de balón y sus veloces transiciones que no perdonan ninguna clase de errores en salida. A pesar de que no estará Lamine Yamal, tiene otros jugadores de peso con características similares que buscarán apretar a la defensa. Por eso, la consigna es cerrar los espacios interiores y evitar que los volantes europeos filtren pases a espaldas de la zaga.

En medio de esta agresiva prueba táctica, el papel de los referentes de la ‘bicolor’ será absolutamente fundamental para guiar a los debutantes dentro del campo. A diferencia del partido frente al combinado centroamericano, se espera que Yoshimar Yotún pueda perfilarse como titular en el medio y que también lleve la cinta de capitán.

La expectativa en la afición nacional que reside en el país azteca es inmensa, y se espera un importante marco de público peruano alentando desde las tribunas del estadio. Los hinchas confían en que el envión anímico logrado en el partido anterior sirva para que el equipo muestre una versión atrevida y ordenada.

La palabra de Mano Menezes

Más allá del resultado final que arroje el marcador, este compromiso resulta vital para definir los perfiles que encajan en la rigurosa filosofía de juego que busca implantar el DT. Los futbolistas saben perfectamente que un buen desempeño individual ante una selección top del planeta podría garantizarles un boleto para las próximas convocatorias oficiales. Es la vitrina perfecta para demostrar que el anhelado recambio generacional marcha por el camino correcto.

Finalmente, la Selección Peruana afina los últimos detalles de su preparación en suelo mexicano con la firme convicción de realizar una presentación digna y competitiva. Será una verdadera prueba de fuego que marcará el cierre de la gira norteamericana y dejará conclusiones definitivas en la libreta de apuntes del comando técnico. El verdadero reto para la ‘Bicolor’ está a punto de comenzar y el país entero aguarda el pitazo inicial.

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