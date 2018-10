Perú vs. Estados Unidos se medirán, en unos minutos, por fecha FIFA en el Pratt & Whitney Stadium, de Connecticut. El ambiente ca tomando forma y el aliento para los nacionales se vuelve a hacer presente en tierras extranjeras, a pesar de la localía norteamericana.

Los jugadores de la bicolor ingresaron al terreno de juego, para iniciar los calentamientos, y recibieron una gran ovación por parte de los asistentes, quienes le ponen color a las gradas del recinto deportivo de Estados Unidos.

Perú - Estados Unidos 2018 en vivo: VER GRATIS partido amistoso FIFA, en directo vía Movistar TV y Latina



Perú vs. Estados Unidos volverán a verse las caras después de 3 años, que fue cuando los norteamericanos vencieron, con doblete de Jozy Altidore, a la Selección Peruana por 2-1. Para los dirigidos por Ricardo Gareca, anotó Daniel Chávez.

Este será un duro desafío, no solo para los jugadores, sino también para la hinchada, que tendrá que volver a demostrar por qué fue elegida como la mejor del mundo en los premios 'The Best', organizado por FIFA.

El Perú vs. Estados Unidos cerrará la doble jornada de fecha FIFA de la Selección Peruana, la misma que inició con una victoria (3-0) sobre Chile, en el Hard Rock Stadium.

TE PUEDE INTERESAR

Jairo Concha anotó un golazo con la Selección Sub 20. (Fuente: ESPN)

LEE TAMBIÉN