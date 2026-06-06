Después de haber quedado eliminado de la Copa del Mundo, Perú empieza a dar pasos firmes en su proceso de reestructuración tras vencer por 2-1 a su similar de Haití. Al concluir el compromiso, Yoshimar Yotún tomó la palabra para analizar el rendimiento colectivo y el importante rol que cumplen los futbolistas de experiencia en este nuevo ciclo técnico. El experimentado mediocampista nacional se mostró sumamente optimista por el resultado, destacando que sirve como un tremendo respaldo anímico para el plantel. Asimismo, el volante evidenció su caballerosidad deportiva al dedicarle un mensaje de aliento al cuadro caribeño de cara a sus próximos desafíos oficiales.

El compromiso sirvió para amalgamar la frescura de las nuevas apariciones con la jerarquía de los referentes habituales, una mixtura que el volante considera clave para afrontar las eliminatorias. La respuesta física y el ritmo de competencia mostrado por el combinado patrio dejaron conclusiones bastante positivas de cara al exigente choque que sostendrán ante la poderosa selección de España.

El volante de la ‘Bicolor’ se tomó un tiempo para felicitar el comportamiento de los aficionados y augurarle un gran camino al combinado centroamericano en la máxima cita del balompié. “Haití, un equipo muy bueno, la verdad felicitar a su gente también, que hoy fue una fiesta. Le deseamos lo mejor a Haití para que pueda tener una Copa del Mundo bastante importante. Esperemos que hayamos ayudado a su preparación y feliz por el triunfo también”, manifestó.

Perú vs. Haití se enfrentan en un amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

Respecto a las diferencias de estilo y la ventaja que posee el jugador nacional frente al ritmo de competencia que encontrarán los caribeños ante rivales de la Conmebol como Brasil, Yotún analizó la identidad de la región. “Porque somos sudamericanos, sí. Bueno, sí, quizás nosotros estamos más acostumbrados y estamos seguros del ritmo de Sudamérica”, explicó el mediocentro sobre la intensidad.

Además, remarcó el valor estratégico de este amistoso, entendiéndolo como una plataforma ideal para afianzar el recambio generacional que urge la interna nacional. “Creo que hoy fue un partido para nosotros que estamos en un momento de construcción, de selección, de buscar nuevos chicos. Creo que fue muy importante”, valoró.

Yotún insistió en que el resultado final pasa a un segundo plano cuando se trata de dotar de rodaje internacional a los nuevos elementos convocados por el estratega. “Pero creo que aquí para nosotros era un partido súper importante de seguir construyendo y para Haití era un partido para preparar para la Copa del Mundo y esperemos que tenga mucho éxito”, complementó.

Perú vs. Haití se enfrentan en un amistoso internacional. (Foto: Getty Images)

Los buenos deseos para Haití en el Mundial 2026

El referente del combinado incaico cerró su intervención con una sincera bendición para la escuadra haitiana, deseando que logren plasmar una campaña histórica en su calendario continental. “Para el equipo haitiano, desearles lo mejor, que lleguen hasta lo más lejos posible en la Copa América y que Dios los bendiga”, culminó el centrocampista nacional con notable empatía.

Finalmente, la Selección Peruana rompe filas temporalmente para concentrarse de forma inmediata en el viaje con destino a México para medir fuerzas ante el combinado español. Con la tranquilidad de haber sumado una victoria en esta etapa de construcción, el grupo sabe perfectamente que el duelo europeo exigirá reducir al máximo el margen de error táctico si desean mantener la racha positiva vigente.

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