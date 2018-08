"Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido mi país bendito que me vio nacer", es el cántico que se convirtió en himno de todos los hinchas que dejaron la garganta en calles, plazas, estadios durante la participación de la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018.

Pero este fenómeno se podría revivir en las calles de Ámsterdam en el marco del partido amistoso Perú vs. Holanda, pactado para el 6 de setiembre en el Johan Cruyff Arena.



La Sentimiento Blanquirrojo, una de las barras oficiales de la Selección Peruana, convocó a través de sus redes sociales para realizar un banderazo en el Arena Boulevard I previo al cotejo de la bicolor. La hora pactada es: 9:00 de la mañana (hora peruana).

El partido entre Perú y Holanda está programado para la 1:45 p.m. (hora peruana) en el Johan Cruyff Arena.

La Selección Peruana tiene programado entrenar este lunes, en la tarde, en la Videna. Los primeros en trabajar con el técnico Ricardo Gareca serán los Patricio Álvarez, Horacio Calcaterra, Marcos López, Johan Madrid, Nilson Loyola y José Carvallo. No se descarta que algún "extranjero" se una a los entrenamientos.

Perú trabajará, por la mañana, hasta el jueves. Al día siguiente viajará a Ámsterdam. El plantel trabajará todos juntos en Europa.

#Banderazo Si estarás presente en el amistoso de nuestra @SeleccionPeru ante Holanda aquí te dejamos la información que debes de saber ¡LA MAREA PERUANA SE MUDA A AMSTERDAM!



Sentimiento Blanquirrojo

Barra oficial de la selección#LosPeruanosJuntosPodemos 💪🏻 pic.twitter.com/yKubsPLFtF — SENTIBLANQUIRROJO (@SENTIBLANQUIRRO) 25 de agosto de 2018

