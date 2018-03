A pesar de que Perú fue ampliamente superior, Islandia hizo daño con su juego aéreo. Hasta marcó un gol para emparejar un encuentro que tenía dominado el cuadro de Ricardo Gareca. Por supuesto, la ‘bicolor’ se complicó y se fue al descanso con la desazón en los labios.

“El profesor nos pidió que los dejemos salir, porque no son tan buenos con el balón. Y eso hicimos. Nos recogimos un poquito. Cuando la tuvimos, fuimos letales”, reveló Renato Tapia sobre la charla que ofreció Gareca en el camerino.

“Nos pidió no presionar tanto arriba, porque su fuerte no era salir jugando. Aprovechar que no salgan jugando para que no ejerzan su fortaleza: el juego aéreo”, agregó André Carrillo, considerado uno de los más destacados del encuentro.

Perú derrotó 3-1 a Islandia en amistoso rumbo al Mundial Rusia 2018

En el segundo tiempo, Perú salió con actitud renovada. Se llenó de confianza y marcó dos goles, fiel a su estilo de juego: con el balón al piso y con la picardía que lo caracteriza.

“Hicimos un buen trabajo, a pesar de sufrir un gol de pelota parada. Sabemos que nos van a tocar rivales en el Mundial que jueguen con mucha pelota directa y en el juego aéreo. El equipo está confiado y con ganas de jugar”, concluyó Carrillo.

