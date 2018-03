Es habitual que el técnico de la Selección Peruana , Ricardo Gareca, ordene una práctica el mismo día que la bicolor juega un partido. La idea es despejar algunas dudas que hayan quedado en el aire. Esta vez no fue la excepción.

Aunque, esta vez, el entrenamiento no empezó a las 8:00 de la mañana (hora peruana). Los trabajos empezaron una hora y media después. ¿El motivo? La baja temperatura. El termómetro en Nueva Jersey marcaba 4 grados. Y, la mayoría de los seleccionados no están acostumbrados, por eso salieron bien abrigados.

Al igual que su llegada a Nueva Jersey, a su salida de su concentración, los jugadores se encontraron con varios peruanos que pugnaban una foto o un autógrafo. Perú fue a entrenar al campo de Laurel Hill Park, que se encuentra a 15 minutos del hotel.

En la última práctica, el DT iba a probar el once que enfrentará a Islandia. Existía una duda si Edison Flores estaba completamente o no recuperado. Si no llega arrancar, su lugar lo cubre Sergio Peña.

Perú arrancaría con Carlos Cáceda, Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Renato Tapia, Edison Flores, Christian Cueva, André Carrillo, Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz. Seleccionador: Ricardo Gareca.

El otro objetivo del trabajo matutino era practicar pelota parada.