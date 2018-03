"Como no te voy a querer, como no te voy a querer sí eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nace".

El punto de encuentro de los hinchas de la Selección Peruana fue la esquina de la vía Perú Square, en la ciudad de Paterson. Aquí con cajón, bombos y cánticos nuestros compatriotas comenzaron a reunirse para ir en mancha al Red Bull Arena para alentar a la bicolor en su segundo amistoso internacional previo al Mundial de Rusia 2018.

En Paterson, conocida como la capital peruana en los Estados Unidos y que destaca por la gran cantidad de negocios existentes en el lugar, comenzaron a congregarse nuestros compatriotas, que estaban entusiasmados con ver en vivo y en directo a los de Ricardo Gareca.

Así nos encontramos con hinchas que llegaron desde Nueva York o Nueva Jersey. También nos encontramos peruanos que se trasladaron desde Virginia (7 horas en bus) o desde Canadá.

En tanto, otro grupo de peruanos acudió de frente al Red Bull Arena. Ahí en la zona de estacionamiento están que comparte parrilladas y toman sus chelitas previo al partido. En el estadio, al igual que en Miami, flameará la rojiblanca en sus cuatro tribunas.



Por Fernando Sangama, enviado especial

