La gira asiática dejó dos resultados que -sin duda alguna- le servirán mucho a la Selección Peruana para preparar el inicio de las Eliminatorias sudamericanas (debutamos contra Paraguay en Asunción). Si bien la derrota por 4-1 ante Japón golpeó duro al vestuario, Edison Flores tiene claro que estos 90 minutos le permitirán al combinado bicolor sacar conclusiones importantes y mejorar -de manera individual y colectiva- con miras a lo que se viene en septiembre.

“Son partidos de gran nivel. No he estado jugando en mi equipo, pero estos partidos me brindan minutos y mucha confianza. Tengo que trabajar para tener minutos porque mientras más los tenga, esto va a fluir. Así que voy a dar lo mejor para llegar bien y tener una posibilidad en septiembre”, sostuvo el volante en diálogo con Movistar Deportes.

Edison Flores le puso paños fríos a la goleada sufrida ante Japón, en el Panasonic Stadium, ya que considera que es un partido de preparación (Juan Reynoso probó a Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero en ofensiva). Ojo, en la previa, la Selección Peruana derrotó a Corea del Sur (1-0), con tanto de Bryan Reyna.

“Es una dura derrota, pero sabemos que hay cosas positivas que sacar y negativas también. No se ganó, pero es parte del proceso que se tiene que dar y -en septiembre- estaremos listos para lo que venga porque las Eliminatorias serán muy difíciles”, agregó el jugador de Universitario de Deportes.

La agenda de Perú

Luego de la gira asiática, donde le ganamos 1-0 a Corea del Sur (con gol de Bryan Reyna) y perdimos 4-1 con Japón, el equipo de Juan Reynoso quedó listo para lo que será el inicio de las Eliminatorias sudamericanas: debutamos frente a Paraguay, en Asunción. Así comienza nuestro camino al Mundial Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

La primera fecha doble (septiembre) pondrá al combinado blanquirrojo frente a Paraguay en Asunción; luego con Brasil, en Lima. Sin duda, dos encuentros que serán claves para el plantel blanquirrojo.





