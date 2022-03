Un importante registro tiene la Selección Peruana ante su similar de Paraguay, rival que tendrá que enfrentar este martes en el Estadio Nacional por la última jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, en la era Ricardo Gareca.

En este, se puede resaltar la ligera superioridad que alcanzaron los dirigidos por el ‘Tigre’ ante un cuadro albirrojo que, hoy en día, se encuentra oficialmente eliminado de la próxima cita mundialista, a pesar de haberle ganado 3-1 a Ecuador en la reciente jornada de las clasificatorias.

Desde que Ricardo Gareca tomó las riendas de la Selección Peruana, ambas escuadras se vieron las caras en siete ocasiones, dejando cinco victorias para el conjunto incaico y dos empates entre los dos combinados. A pesar de los intentos paraguayos, jamás pudieron quedarse con el triunfo frente a la bicolor.

La última vez que ambas escuadras se midieron fue en octubre del 2020, para el arranque de las Clasificatorias Sudamericanas. Aquel partido se dio en Asunción, en medio de estrictos protocolos de bioseguridad, pues fue el primer cotejo internacional, en medio de la pandemia de Covid-19. El resultado: 2-2, con doblete de André Carrillo.

Historial del Perú vs. Paraguay en la era Ricardo Gareca

FECHA RESULTADO TORNEO 03/07/15 Perú 2-0 Paraguay Copa América 13/11/15 Perú 1-0 Paraguay Eliminatorias 10/11/16 Paraguay 1-4 Perú Eliminatorias 08/06/17 Perú 1-0 Paraguay Amistoso 22/03/19 Perú 1-0 Paraguay Amistoso 08/10/20 Paraguay 2-2 Perú Eliminatorias 02/07/21 Perú 3-3 Paraguay Copa América

Todo listo para el Perú vs. Paraguay

En Lima, Perú vs. Paraguay chocarán la próxima semana, por la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022. El elenco dirigido por Ricardo Gareca está a un partido de asegurar su pase al Mundial, para ello deberá ganar para tener el cupo asegurado. No obstante, los ‘guaraníes’ no dejarán pasar la oportunidad de sumar su última victoria.

La Selección Peruana está obligada a ganar. Luego de la jornada 17, el cuadro blanquirrojo está solo a un paso de conseguir el ansiado cupo al Mundial, luego del choque que tuvo contra Uruguay en Montevideo. Eso sí, Ricardo Gareca sabe que este duelo tendrá que tener algunos ajustes.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.