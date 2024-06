Desde el Estadio Monumental, la Bicolor se mide contra la Albirroja, en un primer tiempo muy reñido que finalmente terminó 0-0. Ambas selecciones buscan el gol; sin embargo, esto aún no se refleja en el marcador. Pese a que los visitantes tienen un ligero dominio, el equipo de Jorge Fossati mostró un poco más de atrevimiento sobre su rival. No obstante, el equipo de Daniel Garnero fue participativo y tuvo algunas ocasiones de peligro en este choque no oficial. Luego del partido, la Selección Peruana viajará a Estados Unidos, específicamente a Filadelfia, para enfrentarse a El Salvador en su segundo amistoso. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 14 de junio a las 6:30 p.m. (hora de Perú) en el Subaru Park. Por su parte, los guaraníes, luego del partido en Lima, disputará otro encuentro amistoso, esta vez contra Chile que se llevará a cabo el martes 11 a las 7:00 p.m. (hora de Perú, una hora más tarde en Chile y Paraguay). ¡Vamos Perú!

