En el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026, Perú se medirá ante Paraguay en el estadio Nacional de Lima, en lo que será también el cierre de un ciclo poco auspicioso para el equipo de todos, dejando su segunda ausencia consecutiva en una Copa del Mundo. En ese sentido, este duelo también significará el fin del tiempo interino para Óscar Ibáñez como DT.

De acuerdo a información de RPP, Ibáñez dirigirá su último partido como director técnico de la Selección Peruana ante Paraguay. De esta manera, no estará presente en los dos amistosos que jugará la Bicolor para cerrar el año 2025. Estos duelos serán en en el mes de noviembre ante Rusia y Chile, respectivamente.

El ciclo de Ibáñez empezó desde el mes de marzo de 2025, producto de una elección interina, tras la destitución de Jorge Fossati quien dejó el buzo de la Bicolor producto de los malos resultados en la Copa América 2024 y Eliminatorias al Mundial 2026.

En su debut, venció por 3-0 a Bolivia en Lima; sin embargo, cayó de visita ante Venezuela en Maturín. En el mes de junio, empató 0-0 ante Ecuador en Lima y tuvo el mismo resultado contra Colombia en Barranquilla. Estos resultados complicaron el panorama de posibilidades para clasificar.

Ya en el mes de setiembre, cayó por 3-0 ante Uruguay, consumando todas las opciones de acceder al repechaje o a la próxima Copa del Mundo. Este marcador, habría sido el detonante para su continuidad en el banquillo y emprender la búsqueda por un nuevo estratega para liderar el proceso hacia el Mundial 2030.

Entre las declaraciones de Ibáñez se hablaba de una posibilidad de seguir por todo el 2025. Es más, el mismo DT reveló que Agustín Lozano -presidente de la Federación Peruana de Fútbol- le pidió que se quede hasta los amistosos de noviembre porque ya conoce la interna del equipo.

“Y el respaldo de los jugadores se ve en la cancha, son jugadores que quieren venir a la selección, que tienen un sentido de pertenencia. El esfuerzo de los muchachos siempre fue y es importante. Los veo ahora con la disposición de querer ganar y cerrar la Eliminatoria con un triunfo”, contó en conferencia de prensa.

Ibáñez también lamentó las ausencias que tuvo en esta convocatoria, sobre todo sabiendo que la Bicolor se jugaba el pase al repechaje. “Normalmente una selección no cambia seis jugadores de una convocatoria a otra, y que encima son titulares. No tuvimos a Zambrano, Tapia, Polo, ‘Orejas’, Paolo y Carrillo ante Uruguay”, aseguró.

¿A qué hora juegan Perú vs. Paraguay?

El compromiso entre Perú vs. Paraguay está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 5:30 p.m.; y en España a la 1:30 a.m. del miércoles 10.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay?

El partido entre Perú vs. Paraguay se disputará en el Estadio Nacional de Lima, con la transmisión a cargo de Movistar Deportes, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En señal abierta podrá ser visto por América TV y ATV. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

