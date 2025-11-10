Perú vs. Rusia chocan en un nuevo amistoso internacional, válido por la fecha FIFA de noviembre, a disputarse este miércoles 12 en el Gazprom Arena de San Petersburgo (Rusia). En la siguiente nota encontrarás los detalles más importantes para disfrutar de este compromiso: los horarios en diversas partes del mundo y los canales con derechos para transmitirlo.

Perú llega a este partido después de perder en su último amistoso disputado en el mes de octubre, donde cayó por 2-1 a manos de Chile en Santiago. Recordemos que la Selección Peruana está atravesando por un proceso de transición de la mano de Manuel Barreto, quien como DT interino espera dejar la base para el que asuma con miras al proceso para el Mundial del 2030.

En esta convocatoria para la fecha FIFA de noviembre, la ‘Bicolor’ citó a Fabio Gruber como una de las principales novedades. El zaguero del FC Núremberg llega a su primer llamado con altas expectativas, esperando acoplarse al grupo y ser parte de la camada de ‘eurocausas’ que en el mediano plazo serán la base de este equipo.

Entre los regresos llamativos descartan Yordy Reyna, Piero Quispe y Pedro Gallese, además del sorpresivo llamado a Adrián Ugarriza. Asimismo, Luis Ramos y Gianluca Lapadula, quienes vienen teniendo continuidad y están marcando goles en sus respectivos clubes, no fueron tomados en cuenta por decisión técnica, lo que no quiere decir que en un futuro no vuelvan a ser citados.

Según contó Manuel Barreto en su última conferencia de prensa, Gruber estuvo hace tres semanas en nuestro país tramitando su DNI, dejando en claro su predisposición para ser considerado. “Para que Fabio pueda sacar sus papeles, él estuvo acá hace tres semanas. Vino de un día para otro, menos de 24 horas, a el RENIEC, como cualquier peruano. Eso refleja sus ganas de estar”, señaló.

Por el lado de Rusia, llega a este partido después de haber vencido por 3-0 a Bolivia en la fecha FIFA de octubre. Los dirigidos por Valeri Karpin no han participado del proceso para el Mundial del próximo año, debido a una sanción de la FIFA y la UEFA a raíz de los conflictos generados durante la guerra con Ucrania. Veremos si termina siendo un buen termómetro para la ‘Blanquirroja’.

Perú vs. Rusia: horarios del partido

El encuentro entre Perú vs. Rusia está pactado para este miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 2:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a la 1:00 p.m.; en México a las 11:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

Perú vs. Rusia: canales de TV

El partido entre Perú vs. Rusia se disputará en el Gazprom Arena, con la transmisión exclusiva de Movistar Deportes para la señal cerrada, disponible en los canales 003 y 704 HD del servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta se verá a través de América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro en la página web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR