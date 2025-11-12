Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡'Blooper’ de Gallese y Araujo! Gol de Golovin para el 1-0 de Rusia vs. Perú en amistoso
Primer golpe en el partido en San Petersburgo, y más que por una jugada de buena elaboración, fueron dos errores puntuales de la Selección Peruana los que llevaron a Rusia a marcar el primer gol. Cuando todo parecía tranquilo, un grave error en salida desencadenó que la ‘Bicolor’ no logre reponerse ante una presión alta que ejercieron los rusos desde el primer minuto del partido. Y es que buscando salir jugando desde el fondo, Miguel Araujo le envió el balón a Pedro Gallese, pero por una mala comunicación no estuvieron atentos, por lo que el ‘Pulpo’ buscando acomodar el balón se dio una autopase muy largo. Apenas pocos metros adelante estaba Golovin, que robó de manera eficaz la pelota y pudo marcar el primer gol.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.