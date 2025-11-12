Gol de Aleksandr Golovin para 1-0 con blooper de Pedro Gallese y Miguel Araujo. (Video: América TV)
Primer golpe en el partido en San Petersburgo, y más que por una jugada de buena elaboración, fueron dos errores puntuales de la los que llevaron a a marcar el primer gol. Cuando todo parecía tranquilo, un grave error en salida desencadenó que la ‘Bicolor’ no logre reponerse ante una presión alta que ejercieron los rusos desde el primer minuto del partido. Y es que buscando salir jugando desde el fondo, Miguel Araujo le envió el balón a , pero por una mala comunicación no estuvieron atentos, por lo que el ‘Pulpo’ buscando acomodar el balón se dio una autopase muy largo. Apenas pocos metros adelante estaba Golovin, que robó de manera eficaz la pelota y pudo marcar el primer gol.

